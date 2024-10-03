На девяти дорогах Московской области отремонтировали знаки

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Дорожные знаки привели в порядок на семи региональных улицах и двух шоссе, расположенных в восьми городских округа Московской области, работы выполнили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожные знаки отремонтировали, в частности, на Шоссейной улице в деревне Старые Псарьки Богородского округа, в 1-м Покровском проезде в Котельниках, на Садовой улице в посёлке Образцово округа Щёлково, на улице Куйбышева в рабочем посёлке Менделеево округа Солнечногорск, на улице Чехова в городе Чехов, на Дорожной улице в посёлке совхоза «Останкино» Дмитровского округа, а также на Московском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.Кроме того, были отремонтированы знаки на двух локациях в округе Егорьевск: в черте города на улице Антипова и на Касимовском шоссе на территории деревни Порядниково.
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Лев Каштанов