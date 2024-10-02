На трассе М-1 «Беларусь» в Можайске обновили около 40 км дорожного полотна

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонтные работы завершились на участках федеральной трассы М-1 «Беларусь» между МКАД и аэропортом Внуково и на территории Можайского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На участке с 95 по 110 км трассы в Можайском округе дорожники восстановили изношенные слои покрытия, отремонтировали дорожную одежду на съездах и примыканиях, обустроили водоотвод с проезжей части, нанесли разметку и установили остановочные павильоны», — говорится в сообщении.Ремонт был проведён и на участке с 132 по 160 км трассы — также на территории Можайского округа. Здесь расширили на метр проезжую часть, нанесли разметку, обустроили водоотвод и обновили четыре площадки для отдыха автомобилистов.
Кроме того, дорожное покрытие было заменено на участке с 17 по 25 километр трассы в Москве, расположенный между МКАД и аэропортом Внуково.
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