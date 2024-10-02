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На трассе М-1 «Беларусь» в Можайске обновили около 40 км дорожного полотна

02 октября 2024, 14:46
Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Ремонтные работы завершились на участках федеральной трассы М-1 «Беларусь» между МКАД и аэропортом Внуково и на территории Можайского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Автодор.
«На участке с 95 по 110 км трассы в Можайском округе дорожники восстановили изношенные слои покрытия, отремонтировали дорожную одежду на съездах и примыканиях, обустроили водоотвод с проезжей части, нанесли разметку и установили остановочные павильоны», — говорится в сообщении.
Ремонт был проведён и на участке с 132 по 160 км трассы — также на территории Можайского округа. Здесь расширили на метр проезжую часть, нанесли разметку, обустроили водоотвод и обновили четыре площадки для отдыха автомобилистов.



Кроме того, дорожное покрытие было заменено на участке с 17 по 25 километр трассы в Москве, расположенный между МКАД и аэропортом Внуково.

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С начала года более 20 тысяч подростков устроились на работу в Московской области
02 октября 2024, 14:48

Фото: Министерство социального развития Московской области

Несмотря на что, что лето закончилось, подростки из Подмосковья не перестали устраиваться на работу, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Основной сезон для трудоустройства подростков — это лето. В этом году у нас в регионе было трудоустроено свыше 21 тысячи подростков. Ребята выбирают совершенно разные профессии: вожатые, программисты, специалисты по работе с молодежью, делопроизводители, библиотекари», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Рабочее время для несовершеннолетних отличается от рабочего времени взрослых: до 16 лет — не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.

Подростки, совмещающие учёбу с работой, имеют другие нормы рабочего времени: до 16 лет — не более 12 часов в неделю, от 16 до 18 лет — не более 17,5 часов в неделю.

Работодатели не имеют права привлекать подростков к сверхурочной работе, ночным сменам, выходным и праздничным дням, а также командировкам.

С каждым молодым человеком заключается трудовой договор и делается запись в трудовой книжке.

Для того чтобы устроиться на работу через Центр занятости населения, подростку достаточно подать заявление на портале «Работа в России», где сейчас представлено более тысячи вакансий для несовершеннолетних.

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#московская область
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Российские учёные нашли новые лекарственные соединения в известных растениях
02 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Tomas Vynikal

Учёные из Томского государственного университета, из Санкт-Петербурга, Сибири и с Дальнего Востока нашли среди распространённых в России растений новые источники лекарственных соединений.
Отмечается, что новые соединения будут востребованы в фармацевтике, производстве БАДов и кормовых добавок. Элементы были обнаружены исследователями в рейнутрии, люцерне и перилле.

«На территории РФ растёт много лекарственных трав, но далеко не по всем из них сделан современный биохимический анализ. Чтобы использовать растения экономически выгодно, расширять базу растений, которые мы можем использовать, и увеличивать экологичность и маржинальность производства, нам необходимо перейти к ещё более глубокой переработке трав», — прокомментировал в беседе с RT исполняющий обязанности директора ПИШ ТГУ Кирилл Голохваст.

А учёные Санкт-Петербургского университета и Томского политехнического университета нашли новый ключ к полиоксометаллатам — катионы иодония. Как передают argumenti.ru со ссылкой на СПбГУ, благодаря новому открытию можно будет получать совершенно уникальные материалы, которые будут иметь необходимые учёным свойства.

Ранее сообщалось, что учёные из Самары совместно с коллегами в приближенных к космическим условиям синтезировали органическое соединение, которое играет важную роль в процессе зарождения жизни.

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#фармацевтика
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День учителя 2024: как пройдут празднования и что подарить педагогам
02 октября 2024, 14:27

Фото: istockphoto / MaskaRad

Ежегодно 5 октября празднуется День учителя — праздник, который напоминает нам о том, как важен труд педагогов в воспитании и образовании молодого поколения.
Учитель — очень важная и ответственная профессия. Они не только передают знания своим ученикам, но и формируют их мировоззрение, помогают определить жизненные приоритеты и ценности. Вот почему День учителя отмечается не только преподавателями, но и всеми людьми, которые ценят образование и понимают значимость этой профессии.

В статье «Радио 1» мы подробно расскажем об этом празднике.

Когда отмечается День учителя

5 октября празднуется День учителя. Праздник посвящён всем педагогам, преподавателям и работникам образовательной системы.

В этот день мы отмечаем важность труда учителей, их роль в предоставлении качественного образования и их вклад в развитие общества.


Как зародился День учителя

День учителя был основан в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО. Его целью является признание значимости работы учителей и повышение их социального статуса.

История праздника имеет глубокие корни, уходящие в далёкое прошлое. В Древней Греции и Древнем Риме существовал праздник в честь богини Минервы, покровительницы мудрости и образования. А в средние века в Англии существовал аналогичный праздник, известный как «День учителя».

В России День учителя стал официальным праздником в 1965 году. В этот день в школах проходят торжественные мероприятия, концерты и награждения лучших учителей грамотами и подарками.

Фото: istockphoto / Kuzmichstudio

Традиции и приметы в День учителя


  1. Торжественные мероприятия: В большинстве школ организуются концерты, где ученики выступают с песнями, танцами и стихами, посвященными своим учителям:
  2. Вручение подарков: цветы, конфеты, открытки, а иногда и более значимые подарки, символизирующие уважение и признание.
  3. Награждения лучших учителей почетными грамотами и подарками. Это позволяет выделить тех педагогов, которые внесли особый вклад в развитие образования и продемонстрировали выдающиеся профессиональные качества.
Перевоплощение старшеклассников в учителей стало доброй традицией в России со времён Советского Союза. Во многих школах в этот день проводится День самоуправления, когда ученики девятых, десятых и одиннадцатых классов заменяют преподавателей, давая им возможность отдохнуть.

Где еще отмечается День учителя кроме России


  • В Азербайджане, Белоруси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Латвии, Украине и в Великобритании День учителя отмечают 5 октября;
  • в Китае День учителя отмечают 10 сентября;
  • в Аргентине педагоги отмечают свой профессиональный праздник 11 сентября;
  • польские учителя празднуют свой день 14 октября;
  • в Бразилии День учителя празднуют 15 октября;
  • в Ливане День учителя отмечается 9 марта.


Фото: istockphoto / April Story

Что подарить педагогу на праздник


  • цветы и букеты — самый распространённый подарок на День учителя. Чтобы сделать его оригинальным, можно выбрать необычные композиции, например, из сухоцветов, полевых цветов или в корзине ручной работы;
  • съедобные и сладкие подарки станут вкусным подарком, который всегда приятно получить;
  • набор из чая или кофе — это изысканный и практичный подарок для учителя, который позволит насладиться ароматным напитком в уютной обстановке;
  • книги и канцелярские принадлежности, например, книга для учителя или набор стильных ручек и маркеров, станут хорошим подарком, особенно если учесть профессиональные интересы педагога;
  • подарки с душой — это уникальные и символичные предметы, связанные с личными воспоминаниями и чувствами;
  • сертификаты и билеты — отличный вариант, если вы не знаете, что подарить. Можно выбрать сертификат на определённую сумму или билеты на мероприятие, которое будет интересно учителю.

Факты об учителях в России


  • В России более одного миллиона учителей;
  • средняя зарплата учителя в России составляет около 50 тысяч рублей;
  • на одного преподавателя в России приходится 11 учеников;
  • 88% учителей - женщины.
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Благоустройство поликлиники в Котельниках почти завершено
02 октября 2024, 14:27

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Благоустройство возле новой поликлиники на Кузьминской улице, 7 в Котельниках подходит к концу. На сегодняшний день 90% работ уже выполнено, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Территория вокруг поликлиники почти полностью оборудована проездами и площадками, ограждение завершено на 98%. Кроме того, ведутся работы по озеленению.

На объекте трудятся 112 человек и 2 единицы техники. Подрядчик также занимается фасадом, вентиляцией и внутренней отделкой поликлиники. Общая площадь здания составляет 12,5 тысяч квадратных метров, а количество жителей, которые смогут обслуживаться в поликлинике, — 22,5 тысячи.

За одну смену поликлиника сможет принять 400 пациентов. Завершение строительства запланировано на конец 2024 года.

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#поликлиника
#благоустройство
#московская область
#подмосковные стройки
#строительство
#минстройкомплекс мо
#котельники
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Названы регионы-лидеры по доле позиций с зарплатой выше 100 тыс рублей
«Работа.ру»: Много позиций с зарплатой выше 100 тыс рублей в Московском регионе
02 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/Diy13

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что самое большое число вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей в Москве и Московской области.
В этом рейтинге на третьем месте расположился Санкт-Петербург, таже в топ-5 вошли Свердловская область и Краснодарский край.

«На неоднозначный результат влияет специфика отрасли — здесь часто публикуются вакансии, итоговая зарплата в которых зависит от результата работы. В большинстве своём такие условия содержатся в массовых профессиях, и благодаря числу подобных предложений сфера выходит на первое место», — приводит RT текст исследования.

Другое исследование Superjob показало, что лишь 1% москвичей видят в работе возможность самореализоваться. Для большинства же главным мотиватором в работе являются деньги. Как передаёт АГН «Москва», для 24% опрошенных зарплата является главным вдохновляющим элементом, для 11% такой элемент — успех в достижении целей и результатов, для 8% — возможность помогать людям, для 6% — коллеги и дружелюбная атмосфера в коллективе, ещё для 5% — общение с людьми.

Ранее опрос сервиса Superjob показал, что 15 родителей российских школьников планируют брать отпуск на время каникул своих детей.

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#регионы
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#россия
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«После похолоданий»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в октябре
Синоптик Варакин: бабье лето наступит во второй декаде октября
02 октября 2024, 14:12

Фото: iStock/Dzurag

Октябрь радует жителей Москвы и Подмосковья своей солнечной погодой. Говорят, что наступило бабье лето. Правда ли это?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что бабье лето в Москве и Подмосковье еще не наступало.
«Самый теплый сентябрь за 150 лет наблюдения — это было продолжение августа. Сейчас просто погожая погода. Бабье лето будет вначале второй декады. Оно наступает после дождей и продолжительных похолоданий, пока их не было», — сообщил синоптик.

Он также поделился прогнозом на ближайшую неделю, сказав, что четверг станет самым теплый днем на неделе (температура достигнет 20-22 градусов).
«В пятницу у нас уже пойдет облачность, атмосферный фронт приблизится, во второй половине дня начнется дождь, который продлится до вечера. Днем в субботу будут небольшие дожди — до полутора миллиметров. И похолодает на выходных. Южный теплый ветер с субботы на воскресенье сменится на северный, северо-западный, северо-восточный», — сказал специалист.

Следующая неделя, по словам синоптика, тоже будет характеризироваться дождями, а температура не превысит 10-12 градусов.
«Начиная с 10, 11, 12 октября будет рост давления — это и придет бабье лето. Но с учетом такого длинного тепла в сентябре, бабье лето будет короткое», — заключил собеседник.

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#дожди
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В Подмосковье за три месяца отремонтировали окна в 200 подъездах
02 октября 2024, 13:47

Фото: МинЖКХ МО

Подмосковные управляющие компании за текущий квартал провели ремонт окон примерно в 200 подъездах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В холода важно, чтобы остекление в подъезде было цельным и надёжным. Стёкла должны быть без трещин и повреждений, рамы – без дефектов и щелей. Надёжное уплотнение – ключевой элемент, обеспечивающий энергоэффективность здания и минимизирующий затраты на отопление», – отметили в ведомстве.
Ремонт повреждённых окон в подъезде или замена вышедшей из строя фурнитуры – часть текущего ремонта дома. Работы проводит управляющая организация за счёт средств, собранных жителями на содержание общего имущества.

Так, за III квартал этого года по заявкам жителей управляющие организации, действующие под контролем Минчистоты, выполнили ремонт окон в 200 подъездах.

По вопросам ремонта в местах общего пользования жители Подмосковья могут обратиться в свою управляющую компанию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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#подъезд
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#минчистоты
#подмосковье
#московская область
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В Щёлкове начинают запускать отопление в домах
02 октября 2024, 13:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Запуск отопления в многоквартирных домах начинается в городском округе Щёлково, этот вопрос, а также ряд других актуальных для округа тем обсудил его глава Андрей Булгаков в ходе еженедельного оперативного совещания с администрацией муниципалитета, сообщает пресс-служба Щёлкова.
«В этом году начало осени выдалось тёплым. Тем не менее, с прошлой недели мы для комфорта жителей начали поэтапный запуск отопления в социальных учреждениях – школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Теперь начинаем поэтапно запускать многоквартирные дома», — написал Андрей Булгаков в своём Telegram-канале.
Он добавил, что график включения отопления можно посмотреть на подмосковной онлайн-карте.

На совещании также подвели итоги реализации программы «Светлый город», в рамках которой в этом году в план вошла установка линий уличного освещения в деревнях Новопареево и Здехово, а также на Сиреневой улице. Ведётся же обновление щитов управления и замена светильников на светодиодные.

Кроме того, Андрей Булгаков дал задание до конца месяца решить вопрос с нехваткой врачей в округе.

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#щёлково
#андрей булгаков
#совещание
#отопление
#отопительный сезон
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Губернатор Воробьёв обсудил итоги программы «Время Героев» с её участниками
02 октября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Участники программы «Время Героев» прошли стажировку в правительстве Московской области, её итоги губернатор региона Андрей Воробьёв обсудил с подполковником Владимиром Горохом и майором Кириллом Лосунчуковым, кураторами которых он является, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
«Мы встречались с вами в июне, обсуждали те направления, которые вы выбрали в рамках программы «Время Героев». Кирилл Сергеевич, вы проходили стажировку в нашем Мининвесте, общались с руководителями предприятий, участвовали в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Владимир Вячеславович познакомился с деятельностью нескольких блоков и участвовал в составлении рекомендаций по взаимодействию с подростками, нуждающимися в дополнительном внимании. Дальше вас ждет обучение в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Уверен, там вы сможете развить те навыки, которые приобрели у нас в Подмосковье», — сказал Андрей Воробьёв.
В свою очередь, Кирилл Лосунчуков отметил важность программы «Время героев» и добавил, что собирается продолжить работу в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Важно реализовать стратегию дальнейшего развития нашей экономики, промышленных предприятий, которых в Московской области больше 1300», — сказал Кирилл Лосунчуков.
Владимир Горох заявил, что до окончания специальной военной операции намерен продолжить выполнять задачи Минобороны РФ, но после СВО планирует вернуться в команду губернатора Подмосковья.

«Время Героев» — кадровая программа, разработанная для обучения участников СВО работе в муниципальных, региональных и федеральных органах власти. Программу реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

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#московская область
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