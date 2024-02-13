На дне Балтийского моря археологи нашли стену времён каменного века

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Исследователи Кильского университета в Германии считают, что стену сложили охотники-собиратели каменного века около десяти тысяч лет назад. Предполагается, что наши далёкие предки использовали эту стену для охоты на мигрирующих северных оленей. Найденный артефакт является, вероятно, самым древним из известных охотничьих сооружений.
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