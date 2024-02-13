В древности люди изготавливали оружие и драгоценности из инопланетного металла

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Учёные-археологи пришли к выводу, что артефакты, сделанные из космического металла, принадлежали аргарской археологической культуре, распространенной на юго-востоке Испании в 2300-1100 годах до нашей эры. Каким образом к ним попало метеоритное железо, а главное — каким образом они изготавливали из него оружие и украшения, исследователи до сих пор не знают.
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