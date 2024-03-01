На «Доброделе» началось голосование за проекты инициативного бюджетирования

Фото: пресс-служба Минимущества МО
В Подмосковье завершён приём заявок на реализацию проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Для участия в первом этапе конкурсного отбора принято 640 местных инициатив, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Проголосовать за проект можно на портале «Дородел» до 10 марта. Среди предложений – покупка оборудования для образовательных, спортивных, социальных учреждений, ремонт дорог, установка памятной стелы, обустройство общественного пространства, установка детских и спортивных площадок», – говорится в сообщении.По данным министерства, в прошлом году в регионе было реализовано 438 проектов инициативного бюджетирования. Там напомнили, что судьба проектов зависит от активности и вовлечённости жителей в жизнь округа.
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