На Дону оштрафовали оскорбившую бойцов СВО блогершу

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Местная жительница Нелли Штефан была оштрафована Батайским городским судом за дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан.
Эту информацию сообщили 2 апреля в объединенной пресс-службе судов донского региона.
Суд признал, что блогерша опубликовала оскорбления в своих соцсетях 21 марта. Женщина признала свою вину, и теперь ей придется заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа.
В одном из своих новых роликов блогерша попросила прощение за свои слова и объяснила их действием таблеток.
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Суд признал, что блогерша опубликовала оскорбления в своих соцсетях 21 марта. Женщина признала свою вину, и теперь ей придется заплатить 30 тысяч рублей административного штрафа.
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Артем Кузьмин