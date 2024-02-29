В ХМАО охранник рынка оскорбил бойцов СВО и стал фигурантом уголовного дела

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В Ханты-Мансийске 50-летний охранник рынка оскорбил военнослужащих и стал фигурантом уголовного дела. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
Мужчина в ходе разговора с коллегами неприемлемо выражался в сторону участников СВО. Выкрики услышали все вокруг, на место приехали сотрудники правоохранительных органов, сотрудник охраны задержали.
По информации источника канала, в декабре 2023 года мужчину уже привлекали по административной статье за дискредитацию ВС РФ. Тогда свою вину мужчина не признал и отказался от показаний, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.
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Алина Юрчак