Сенатор Цеков: Зеленский оскорбил руководство Китая

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Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский оскорбил руководство Китая заявлением о том, что ему не нужен диалог с премьер-министром КНР.
Украинский президент потребовал прямого общения с тем, кто «принимает решения».
Такими заявлениями и требованиями, считает Цеков, продемонстрировал лишь глупость.
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Такими заявлениями и требованиями, считает Цеков, продемонстрировал лишь глупость.
«Зеленский постоянно встречается с премьер-министрами других государств в Давосе. Я считаю, он оскорбил руководство Китая, при этом добился еще худшего результата для себя. Позиция Китая, не участвующего в разговорах о формуле мира Зеленского, говорит о том, что Китай не будет идти в фарватере критики, которую проводят американцы и европейцы», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева