На Геопортале Подмосковья обновили сервис «Градпроработка»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
В Подмосковье провели комплексную модернизацию онлайн-сервиса «Градпроработка». Это сделано для повышения качества услуг, предоставляемых участникам проектирования, градостроительства и землеустройства, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Ведомство запустило сервис совместно с Мособлгеотрестом в 2019 году. Ресурс доступен для жителей, представителей бизнеса и заинтересованных лиц на Геопортале Подмосковья. Пользователи обратились к нему уже более 9,5 млн. раз. Главная функция сервиса – оценка градостроительного потенциала территории и предоставление доступа к базовым пространственным данным.
Среди новшеств сервера в Мособлархитектуре назвали функцию генерации справки о земельном участке. Она позволяет получить все данные о территории в едином файле.
Другое нововведение состоит в том, что в случае ограничений по использованию земельного участка сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства.
Помимо этого, расширен функционал загрузки файлов с координатами границ. Модернизация сервиса позволила загружать файлы с координатами границ участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.
Сервис также получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей.
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«Благодаря модернизации сервис «Градпроработка» стал многофункциональной онлайн-платформой. Это надёжный инструмент при сборе исходных данных о территории и оценке её потенциала для перспективного строительства или реконструкции объектов. Он позволяет существенно оптимизировать трудозатраты и время пользователей», – пояснил министр правительства по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Среди новшеств сервера в Мособлархитектуре назвали функцию генерации справки о земельном участке. Она позволяет получить все данные о территории в едином файле.
Другое нововведение состоит в том, что в случае ограничений по использованию земельного участка сервис автоматически сформирует план мероприятий, необходимых для согласования строительства.
Помимо этого, расширен функционал загрузки файлов с координатами границ. Модернизация сервиса позволила загружать файлы с координатами границ участка для автоматического построения его геометрии и проверки принципиальных ограничений, не позволяющих образовать новый земельный участок.
Сервис также получил обновление интерфейса, став более современным и удобным для пользователей.
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Лора Луганская