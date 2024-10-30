Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Оригинал
Мособлархитектура объявила о старте конкурса «Лучший проект Подмосковья». Заявки принимаются до 30 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Архитектурный конкурс – отличная возможность рассказать о знаковых проектах, которые в ближайшее время планируют реализовать в регионе, и об их авторах. Заявки принимаются до 30 ноября, подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоятся 13 декабря в рамках одноимённого архитектурного фестиваля», – рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте. Задать вопросы можно, отправив письмо на адрес электронной почты: konkurs@arhmo.ru.



О том, в каких номинациях могут подать проекты участники в этом году, можно узнать на сайте.

Цель конкурса – выявление лучших проектов, популяризация передовых практик в области архитектуры и градостроительства, формирование современного архитектурного облика и комфортной среды городов и населённых пунктов Подмосковья.

Читайте также:

В Подмосковье с начала года выдали более 55 тыс. градпланов для проектирования

В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ века

Под Волоколамском ликвидировали аварийное здание бывшей школы
#александра кузьмина
#мособлархитектура
#конкурс
#заявление
#подмосковье
#московская область
Церковные праздники в ноябре 2024: православный календарь
30 октября 2024, 16:08

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Ноябрь — месяц, насыщенный церковными событиями и праздниками. «Радио 1» расскажет о православных праздниках и днях памяти святых, которые отмечаются в ноябре 2024 года.

Церковные праздники в ноябре 2024 года


Ноябрьский православный календарь насыщен событиями: в этом месяце верующих ждёт более 90 праздников, памятных дней и важных дат. Кроме того, в ноябре начинается Рождественский пост — последний из четырёх годовых постов.

1 ноября

  • День памяти Пророка Иоиля

В первый день ноября верующие чтят память Святого Иоиля, первого библейского пророка. Согласно легенде, после своей смерти он оставил книгу проповедей.

Святой Уар проявлял заботу о христианах, оказавшихся в тюрьмах, и принял мученическую смерть за веру около 307 года.

2 ноября

  • День памяти Великомученика Артемия Антиохийского (Артемьев День)


Артемий был военачальником и наместником Египта. Он открыто выступал против преследований христиан и за это был казнён.

  • День памяти Праведного отрока Артемия Веркольского

Православные почитают память отрока Артемия, который погиб от удара молнии, когда ему было всего двенадцать лет. По легенде, дьякон местной церкви увидел необычное сияние над могилой мальчика.

Считается, что мощи Артемия обладают целительной силой.

3 ноября

  • День памяти преподобного Илариона Великого (Иларионов день)

Русская православная церковь отмечает день памяти святого подвижника Илариона Великого. Он помогал людям бороться с нечистыми помыслами и исцелять больных.

  • День перенесения мощей святителя Илариона, епископа Меглинского

Православная церковь вспоминает перенесение мощей епископа Илариона из города Меглин в болгарский город Тырнов.

4 ноября

  • Празднование Казанской иконы Божией Матери

Один из самых важных религиозных праздников, связанных с образом Богородицы. Согласно легенде, после пожара в Казани в 1579 году Дева Мария приснилась девятилетней девочке и попросила найти её образ под обломками сгоревшего здания. С тех пор икона Казанской Божией Матери считается одной из самых почитаемых в Русской православной церкви.

5 ноября

  • День памяти Апостола Иакова, брата Господня по плоти (Яков день)

День памяти апостола Иакова, брата Господа по плоти. Есть несколько версий, почему святого так называют. Одна из них предполагает, что Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа. Согласно легенде, именно апостол Иаков считается автором Божественной литургии.

6 ноября

  • Праздник иконы «Всех скорбящих Радость» (Светец)

Праздник в честь Богородицы. Его отмечают в знак благодарности за чудесное исцеление. В 1688 году сёстры патриарха Иоакима благодаря Божией Матери смогли победить неизлечимую болезнь.

7 ноября

  • День памяти Мучеников Маркиана и Мартирия

Чтец Маркиан и иподиакон Мартирий служили в Константинопольском соборе и твёрдо придерживались Никейского символа веры. За это они подверглись гонениям со стороны арианских еретиков, которые хотели заставить их отказаться от своих убеждений.

8 ноября

  • День памяти Великомученика Димитрия Солунского (Дмитриев день)

День памяти великомученика Димитрия Солунского, также известный как Дмитриев день, связан с историей святого, пострадавшего во времена гонений при римском императоре Максимиане.

9 ноября

  • День памяти ученика Нестора Солунского

Церковное предание рассказывает об ученике Димитрия Солунского, который с Божьей помощью одержал победу в поединке с гигантом Лием на гладиаторской арене. После сражения юноша был убит мечом по приказу разгневанного императора Максимиана.

  • День памяти Преподобных Нестора Летописца и Нестора Некнижного

День памяти двух святых Несторов: Нестора Летописца, родившегося в Киеве и ставшего одним из авторов «Повести временных лет», и Нестора Некнижного, который обладал даром видеть ангелов и заранее предсказал дату своей смерти.

10 ноября

  • День памяти великомученицы Параскевы, нареченной Пятницы

Святая проповедовала христианство, за что была подвергнута жестоким пыткам и впоследствии обезглавлена во времена правления императора Диоклетиана.

11 ноября

  • День памяти Преподобномученицы Анастасии Римляныни

В церковном календаре отмечается день памяти святой Анастасии, которая воспитывалась настоятельницей женского монастыря. Анастасия открыто заявила о своей вере в Иисуса Христа, за что подверглась пыткам, а затем была обезглавлена.

  • День памяти Преподобного Аврамия, архимандрита Ростовского

Святой Аврамий, известный как Аверкий, с юных лет покинул родительский дом и начал свой путь духовного развития. Он стал архимандритом Ростовским и основателем монастыря в честь Богоявления.

12 ноября

  • День памяти Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его Зиновии

Брат и сестра приняли мученическую смерть за свою веру во время жестоких преследований при императоре Диоклетиане.

На Руси этот день называли «Зиновий Синичник» или «Синичкин день». Люди верили, что именно в это время синицы, предчувствуя наступление холодов, перебираются из леса ближе к человеческому жилью.

13 ноября

  • День памяти Преподобных Спиридона и Никодима Печерских

День памяти преподобных Спиридона и Никодима Печерских. На протяжении многих десятилетий они занимались выпечкой просфор в стенах Киево-Печерского монастыря.

14 ноября

  • День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских

Братья творили чудеса и безвозмездно исцеляли тяжелобольных пациентов. В народе этот день называли «Осенние Кузьминки».

15 ноября

  • День памяти Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними

Святые служили при дворе персидского царя и не отреклись от своей веры во Христа, даже когда им угрожали жестокие пытки.

16 ноября

  • Праздник освящения храма великомученика Георгия в Лидде

Церковь вспоминает обновление храма святого великомученика Георгия в Лидде в 1872 году. В память об этом событии на Руси было возведено множество церквей и монастырей.

17 ноября

  • День памяти священномучеников Никандра епископа Мирского, и Ермея пресвитера

Священномученики Никандр епископ Ми́рский и Ермей пресвитер были учениками апостола Тита и приняли мученическую смерть за свою веру. Этот день также известен как Еремин день, и в народе существует поговорка: «Ерема, сиди дома».

18 ноября

  • День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского

В этот день православные христиане чтят память архиепископа Новгородского Ионы. Святитель основал храм в честь преподобного Сергия Радонежского в 1463 году, а также способствовал строительству Соловецкого монастыря.

19 ноября

  • День памяти святителя Павла, патриарха Константинопольского

Павел несколько раз занимал пост патриарха, однако каждый раз император изгонял его из столицы. Во время очередного изгнания его убили. В народе этот день известен как «Павел-Ледостав»: считается, что в это время водоёмы окончательно покрываются крепким льдом.

20 ноября

  • Память о Мучениках в Мелитине

Более тридцати римских воинов под руководством своего командира Иерона отдали свои жизни за веру во времена гонений Диоклетиана.

21 ноября

  • Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (Михайлов День)

Один из самых значимых праздников в православной церкви. Считается, что день указывает на будущий Собор всех небесных сил в день Страшного суда Божьего, который святые отцы называли «восьмым днём».

22 ноября

  • День памяти преподобной Матроны Константинопольской

Матрона отказалась от мирской жизни и посвятила себя служению Господу. Она была известна своими добродетелями и способностью исцелять.

23 ноября

  • Память Мученика Ореста врача

Святой Орест, врач из города Тиан, известен тем, что пострадал за свою веру в Иисуса Христа в 304 году во времена правления императора Диоклетиана.

24 ноября

  • День памяти Преподобного Феодора Студита, исповедника (Федор Студит)

Почитание монаха, аскета, церковного деятеля и писателя Феодора. Он создал устав для Студийского монастыря. Считается, что он защищает от пожаров, нападений диких животных и помогает в лечении болезней.

25 ноября

  • Память святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского

В народном календаре этот день также известен как «Иван Снежный», потому что часто сопровождается обильными снегопадами.

26 ноября

  • День памяти Святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

Православные христиане чтят память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, одного из трёх Вселенских святителей и учителей, автора многочисленных богословских трудов.

27 ноября

  • День памяти апостола Филиппа (Филиппов день)

Апостол Филипп за свою жизнь посетил множество стран, где проповедовал слово Божие. В этот же день отмечается заговенье перед началом Рождественского поста.

28 ноября

  • Начало Рождественского поста

  • День памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива (Гурьев день)

В первый день Рождественского поста вспоминают трёх мучеников, пострадавших за свою веру.

29 ноября

  • День памяти апостола и евангелиста Матфея

Апостол и евангелист Матфей является одним из 12 учеников Иисуса Христа. В этот день почитается память Левия Матфея. В народе эту дату называют Матвеевым днём.

30 ноября

  • День памяти Святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского (Григорий Зимоуказатель)

Родился в семье язычников, но сам обратился к христианству и прославился своими чудесами, включая способность изгонять демонов.

Главные православные праздники в ноябре 2024 года


Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

Праздник Казанской иконы Божией Матери — 4 ноября

Дмитриев день — 8 ноября

Михайлов день — 21 ноября


Поминальные дни и родительские субботы


Родительская суббота — это день всеобщего поминовения умерших христиан в православной церкви. В переводе с еврейского языка «субботний день» означает день покоя, поэтому он считается наиболее подходящим для молитвы об упокоении душ усопших.

  • Димитриевская родительская суббота — 2 ноября

  • Михайловская родительская суббота — 16 ноября


Постные дни в ноябре 2024 года


С 28 ноября по 6 января начинается Рождественский пост, который предшествует одному из самых важных христианских праздников — Рождеству Иисуса Христа. Он длится сорок дней.

Рождественский пост с 28 ноября 2024 года


Основу рациона во время поста составляют каши из разных круп, овощи, фрукты и бобовые. Мясо, яйца и молочные продукты запрещены на протяжении всего периода поста.

В среду и пятницу нужно соблюдать сухоядение. В понедельник разрешена горячая пища без растительного масла, которое можно использовать в остальные дни.

В выходные, по вторникам и четвергам в начале поста можно добавить в меню рыбу. Однако после 20 декабря и до 1 января рыбу разрешается есть только по субботам и воскресеньям.

Самая строгая часть Рождественского поста — последние дни перед Рождеством Христовым. С 2 по 6 января питание должно быть следующим: понедельник, среда и пятница — строгое сухоядение, вторник и четверг — горячая пища без масла, а в выходные — горячая пища с растительным маслом.Что касается Рождественского сочельника, то до появления первой звезды на небе верующие должны воздерживаться от еды.

Читайте также:

Храмы, церкви и монастыри: топ-12 святых мест Подмосковья

День иконы Божией Матери «Избавительница»: в чем помогает, молитва и история праздника

В Реутове завершилось строительство часовни в честь святого князя Даниила Московского
#храм
#история
#церковь
#праздник
#икона
#пост
#религия
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В мытищинском микрорайоне Пирогово построят мост через Клязьму
30 октября 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мытищах появится новый мост через реку Клязьму. Завершить проектирование планируют в IV квартале 2025 года, а строительство закончат в I квартале 2028-го, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Планируется построить новый двухполосный мост рядом с существующим, который находится в неудовлетворительном состоянии. Участок реконструкции определён от ул. Комсомольской до ул. Центральной. Его общей протяжённость – свыше 1,6 км.», – пояснили в ведомстве.
Также предполагается обустройство съездов на прилегающую улично-дорожную сеть - на улицы Передовую, Овражную, Кооперативную, Фабричную и Пролетарскую. Для удобства и безопасности жителей обустроят наземные пешеходные переходы, пешеходную зону, остановки общественного транспорта.

Как отметили в министерстве, новый мост значительно улучшит дорожную ситуацию в микрорайоне Пирогово, обеспечив ещё один удобный выезд на строящуюся Мытищинскую хорду и на Пироговское шоссе.

Читайте также:

На 10 региональных дорогах Подмосковья отремонтировали остановки

В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов

Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
#мытищи
#мост
#река
#клязьма
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Этап Олимпиады по избирательному законодательству собрал 193 школьника Каширы
30 октября 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Для учащихся 10 и 11 классов школ Кашира провели первый этап ежегодной Областной олимпиады старшеклассников по избирательному законодательству. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этап был организован в дистанционном формате в форме индивидуального тестирования. Школьники выполняли тестовые задания по применению норм действующего законодательства России. 193 участника из старших классов отнеслись к выполнению заданий очень ответственно. Ждём результатов, желаем ребятам прохождения в следующий этап», – отметили в администрации.
Там назвали целями олимпиады повышение правовой культуры старшеклассников как будущих избирателей, их гражданской активности и правосознания; формирование у них политической культуры и гражданской зрелости.

Читайте также:

Сотрудники МБУ «Благоустройство» в Кашире обеспечивают безопасность на детских площадках

Школьники Каширы обсудили на уроке российское гостеприимство

В парке Каширы отпразднуют День народного единства
#кашира
#школьники
#старшеклассники
#олимпиада
#закон
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сексолог раскрыла, влияет ли оральный секс на развитие рака горла
Сексолог Варра: через оральный секс можно подхватить сифилис
30 октября 2024, 15:33

Фото: iStock/fizkes

Британские ученые сообщили, что оральный секс является одним из факторов риска развития рака горла, как и курение, лишний вес и наследственность. Отмечается, что раньше так называемая карцинома гортани относилась к редким заболеваниям, но сейчас замечается сильной рост.
Среди факторов риска рака горла специалисты выделяют вирус папилломы человека (ВПЧ), которым можно заразиться во время секса, в том числе орального. Отмечается, что этот вирус и может вызвать рак горла.

Психоаналитик-сексолог международного класса Юлия Варра в беседе с «Радио 1» высказала свое мнение по поводу утверждения британских ученых.
«Лично я считаю, что это чушнейшая чушь. Опасность орального секса в обычных ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем). Наши стандартные врачи знают, от чего можно заболеть. Шансы невелики, но они есть: это сифилис, который передается на миндалины, ВИЧ/СПИД, генитальный герпес и другие», — сообщила эксперт.

Читайте также:

Учёные назвали продукт, который способствует развитию рака

«Мина замедленного действия»: Врач раскрыл, по какому признаку можно обнаружить рак легких

Хирург Старцева раскрыла факторы развития рака молочной железы
#ученые
#вирус
#врачи
#эксперт
#вич
#спид
#специалисты
#опасность
#заболевания
#рак
#любовь
#секс
#отношения
#брак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ректор МГИМО Торкунов раскрыл, как бороться с фейками в век ИИ
Ректор МГИМО Торкунов: Важно быть на шаг впереди и продвигать свои нарративы
30 октября 2024, 15:09

Фото: iStock/oatawa

Ректором МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов заявил, что сегодня искусственный интеллект и технологии оказывают колоссальное влияние на мир, в частности на международную политику.
Вместе с возможностями, которые открывают перед миром новые технологии, они несут и важные проблемы. Одна из таких – фейки и поддельная информация. По мнению Торкунова, бороться с этой проблемой необходимо не только с помощью выявления и купирования ложной информации, но и работой на опережение.

«С этим почти бесполезно бороться. Реакция на вброс необходима. Нужна и активно ведётся работа с администрациями цифровых площадок. Стремительно развиваются технологии распознавания фейков. Но реагировать на что-что — значит «бить по хвостам». Цифровой век — это время проактивности. Важно быть на шаг впереди, продвигая собственные нарративы, свою картину мира. Нужно быть, а не казаться. Быть интересным, добрым, справедливым — привлекательным», — прокомментировал в беседе с RT Торкунов.

До этого сообщалось, что в Москве увеличивается число кибератак. При этом лидером по данному показателю по-прежнему остаётся Астана. Об этом сообщили в PRO32.

«Казахстан продолжает оставаться в числе лидеров по количеству кибератак, в то время как российские города также сталкиваются с угрозами: в Москве количество атак увеличилось на 3%. Это подчеркивает необходимость соблюдения мер безопасности в интернете. Каждый пользователь должен осознавать риски и принимать меры для защиты своих данных. В условиях растущих угроз важно не только использовать антивирусные решения, но и следовать основным правилам цифровой гигиены», — прокомментировал в беседе с Газета.ру владелец продукта антивируса PRO32 Андрей Голубев.

Ранее дипломат российского МИДа Мария Захарова заявляла, что сообщения о якобы отправке северокорейских военнослужащих в РФ являются «вбросами и шумихой».

Читайте также:

Захарова отреагировала на сообщения об отправке военных из КНДР в РФ

Захарова обвинила Борреля в попытке очернить Россию

Русофобы-паранойки: стало известно, почему в России пожалели шведов
#технологии
#новые технологии
#фейки
#информация
#дипломат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Колокольцев: почти 7,5 тысяч мигрантов не допустили к экзаменам по русскому
30 октября 2024, 15:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Практически 7,5 тысяч мигрантов не допущены к экзаменам по русскому языку по причине незнания языка даже на элементарном уровне. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на коллегии министерства.
«В целом не прошли испытания 66 тысяч человек или четверть от общего числа. В 1,5 раза в текущем году увеличилось количество удаленных из страны лиц», — сказал Колокольцев.

Министр добавил, что в феврале следующего года правоохранителей наделят новыми полномочиями по административному выдворению мигрантов. В определенных случаях полицейские сами решат вопрос применения таких мер. Кроме того, для нелегалов будет действовать реестр контролируемых лиц, а также специальный режим высылки.

Читайте также:

Полученные в результате организации незаконной миграции ценности конфискуют

Юрист Соловьёв призвал возродить понятие «особо опасный рецидивист»

Шантаж, угрозы и деньги на поддержку ВСУ: как мошенники терроризируют россиян и можно ли защититься
#мир
#мигранты
#россия
#мвд
#экзамены
#русский язык
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года выдали более 55 тыс. градпланов для проектирования
30 октября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Московской области за 10 месяцев 2024 года выдали 56 тыс. градостроительных планов земельных участков для проектирования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«ГПЗУ – обязательный документом для получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию. Градплан содержит информацию о потенциале и планировочных ограничениях участка. За 10 месяцев этого года для целей проектирования в Подмосковье выдано 56 тысяч градпланов, больше трети из них – под объекты нежилого назначения», – рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Суммарное количество выданных документов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 35%: к концу октября 2023-го была выдана 41 тыс. ГПЗУ.

Как отметили в ведомстве, услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг.

Читайте также:

В Балашихе снесли ветхий деревянный дом начала ХХ века

Под Волоколамском ликвидировали аварийное здание бывшей школы

В посёлке Фосфоритный снесли аварийный дом 1960-х годов постройки
#мособлархитектура
#земля
#участок
#план
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работники индустрии красоты стали ещё востребованнее в России за год
30 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/yacobchuk

Согласно данным сервиса «Авито Работа», спрос на сотрудников салонов красоты увеличился на 15% при сравнении год к году по итогам III квартала.
При этом средняя зарплата работников в этой сфере тоже увеличилась, рост её составил 23%.

Как передают «Известия», больше всего вакансий в индустрии красоты росло на позицию мастера шугаринга, далее в этом рейтинге следовали косметолог и массажист.

А опрос сервиса SuperJob показал, что большинство работающих россиян при выборе альтернативы «премия или новогодний корпоратив» выбрали первое. Лишь 19% опрошенных предпочли отмечать праздник с коллегами. Как передаёт RT, 21% респондентов устроила бы премия в размере до 10 тыс. рублей, 20% — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что лишь 12% однозначно согласились бы на собеседование с нейросетью.

Читайте также:

Стало известно, сколько россиян согласились бы пройти собеседование с нейросетью

Россияне раскрыли, какая зарплата сможет сделать их счастливыми

Раскрыто, как россияне тратят кешбэк
#зарплата
#работа
#премия
#праздник
#опрос
#исследование
#рост
#россияне
#кешбэк
#корпоратив
#косметолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Соловьёв призвал возродить понятие «особо опасный рецидивист»
30 октября 2024, 14:22

Фото: iStock/Zolnierek

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в России необходимо реабилитировать действовавшее в советское время понятие «особо опасный рецидивист».
Он пояснил, что в настоящее время люди, совершившие особо тяжкие преступления могут сохранять право на условно-досрочное освобождение, а надзор за ними после освобождения носит формальный характер, что нередко приводит к повторным преступлениям и правонарушениям.

«Предлагаю возродить существовавшее в советском уголовном законодательстве понятие «особо опасный рецидивист». Лица, признанные судом особо опасными рецидивистами, содержались в строгих условиях или тюрьме, не имели права на УДО, а также на смягчение приговора. По отбытии наказания за ними устанавливался строгий профилактический надзор», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

До этого сообщалось, что суд в Москве рассмотрит дело мошенников, устраивавших аварии с участием люксовых иномарок. Отмечается, что в числе фигурантов дела два юриста и один бывший полицейский. Следствие считает, что на протяжении трёх лет подозреваемые терроризировали страховые компании и водителей большегрузов. Как передают «Известия», за время своей преступной деятельности злоумышленники спровоцировали более 300 аварий.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области.

Читайте также:

Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище

Силовики вычислили схему с займами, которая оставила больше ста москвичей без жилья

На МКАД произошло ДТП, движение затруднено
#суд
#дело
#права
#уголовное дело
#аварии
#обращения
#следствие
#компании
#право
#люди
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников