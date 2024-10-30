Стартовал приём заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья»

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Мособлархитектура объявила о старте конкурса «Лучший проект Подмосковья». Заявки принимаются до 30 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Архитектурный конкурс – отличная возможность рассказать о знаковых проектах, которые в ближайшее время планируют реализовать в регионе, и об их авторах. Заявки принимаются до 30 ноября, подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоятся 13 декабря в рамках одноимённого архитектурного фестиваля», – рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку на сайте. Задать вопросы можно, отправив письмо на адрес электронной почты: konkurs@arhmo.ru.
О том, в каких номинациях могут подать проекты участники в этом году, можно узнать на сайте.
Цель конкурса – выявление лучших проектов, популяризация передовых практик в области архитектуры и градостроительства, формирование современного архитектурного облика и комфортной среды городов и населённых пунктов Подмосковья.
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