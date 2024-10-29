Новую школу в Лосино-Петровском украсят оранжевые V-образные колонны

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Мособлархитектура одобрила облик школы, которую планируется построить в городском округе Лосино-Петровский. Она будет располагаться вблизи улиц Строителей и Алексея Короткова в рабочем посёлке Свердловский, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Школа на 1100 мест рассчитана на 44 класса. Суммарная площадь превысит 15 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 112 новых рабочих мест», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Помимо учебных классов, в школе оборудуют спортзал, кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями. Предусмотрены столовая с пищеблоком и медицинский кабинет.
Трёхэтажное здание представляет собой прямоугольник с просторным двором для дополнительных занятий, школьных мероприятий и отдыха.
В качестве акцента наружной отделки стен выступают декоративные наклонные перемычки, образующие на фасадах футуристический рисунок. Окна различных конфигураций составляют необычные сочетания и задают динамичный архитектурный ритм.
Ещё одним визуальным акцентом станут ярко-оранжевые V-образные несущие конструктивные элементы входной арки. Они придадут облику здания монументальность.
Здание будет возведено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 гг.». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.
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Лора Луганская