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Новую школу в Лосино-Петровском украсят оранжевые V-образные колонны

29 октября 2024, 15:28
Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

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Мособлархитектура одобрила облик школы, которую планируется построить в городском округе Лосино-Петровский. Она будет располагаться вблизи улиц Строителей и Алексея Короткова в рабочем посёлке Свердловский, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Школа на 1100 мест рассчитана на 44 класса. Суммарная площадь превысит 15 тыс. кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать 112 новых рабочих мест», – сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Помимо учебных классов, в школе оборудуют спортзал, кабинеты для практических занятий, библиотечно-информационный центр, актовый зал на 350 мест с сопутствующими помещениями. Предусмотрены столовая с пищеблоком и медицинский кабинет.



Трёхэтажное здание представляет собой прямоугольник с просторным двором для дополнительных занятий, школьных мероприятий и отдыха.
В качестве акцента наружной отделки стен выступают декоративные наклонные перемычки, образующие на фасадах футуристический рисунок. Окна различных конфигураций составляют необычные сочетания и задают динамичный архитектурный ритм.

Ещё одним визуальным акцентом станут ярко-оранжевые V-образные несущие конструктивные элементы входной арки. Они придадут облику здания монументальность.

Здание будет возведено в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры на 2023-2027 гг.». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

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#владислав гордиенко
#мособлархитектура
#подмосковье
#московская область
#школа
#строительство
Московская область вошла в топ-5 «соловьиных» регионов России
29 октября 2024, 15:23

Фото: пресс-служба администрации Минэкологии МО

Подмосковье включено в пятёрку самых «соловьиных» регионов страны, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Таковы итоги Всероссийской акции «Соловьиные вечера-2024», которые подвёл Союз охраны птиц России.
«В акции приняли участие 52 региона. За соловьями наблюдали 1480 человек, они зарегистрировали более 6 тыс. точек пения обыкновенного соловья. В итоге самыми «соловьиными» регионами стали Курская (839 птиц), Рязанская (431), Калужская (411), Московская (308) области, а также Москва (298)», – говорится в сообщении.
В Московской области в мероприятии приняли участие более 80 человек. Больше всего наблюдений было сделано в Балашихе, Электрогорске и Павловском Посаде.

Цель акции «Соловьиные вечера» – научная. Соловей – индикатор состояния окружающей среды. Если оно ухудшается, эти птицы покидают обжитую территорию. Такой сигнал может помочь вовремя предпринять шаги к оздоровлению экологии.

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#московская область
#акция
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В Клину продолжаются работы по устранению аварийных построек
29 октября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В городском округе Клин продолжается работа по выявлению и устранению незаконных, незавершённых и аварийных объектов, сообщает пресс-служба городского округа.
В посёлке Туркмен продолжается демонтаж аварийного дома №4 на Восточной улице и снос самовольных построек на Центральной улице. Снос объектов в посёлке продлится до декабря этого года, всего планируется снести 10 аварийных домов.

Кроме того, на этой неделе продолжается демонтаж аварийного нежилого здания в деревне Елгозино, которое раньше использовалось как детский сад. Завершение работ по сносу и вывозу строительного мусора запланировано до 10 ноября.

Ранее стало известно об окончании работ по ликвидации аварийного дома в посёлке Туркмен — одноэтажного жилого здания площадью 135 квадратных метров. Администрация планирует провести благоустройство на освободившихся территориях.

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В клинском посёлке Туркмен снесли аварийных жилой дом

В Клину снесли аварийный жилой дом
#благоустройство
#дом
#администрация
#снос
#клин
#московская область
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Открыть обновлённый Талицкий лес в Клину планируют 16 ноября
29 октября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Масштабное благоустройство лесопарка «Талицкий лес» в Клину вышло на финишную прямую. Торжественное открытие обновлённого объекта назначено на 16 ноября, сообщил в пресс-службе администрации городского округа.
«Сейчас специалисты завершают установку входных групп и монтаж каркасных павильонов для проката, кафе и сцены, устанавливают модульные туалеты. Почти готова детская площадка. Работы по преобразованию территории для отдыха, начавшиеся два года назад, охватывают более 30 гектаров лесного массива», – отметили в пресс-службе.
В лесопарке уже созданы вело-лыжный маршрут и всесезонная тюбинговая трасса с тремя горками и подъёмником. Завершено создание сети дорожек, установлены освещение и система видеонаблюдения. Готов к открытию верёвочный парк.

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#клин
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#благоустройство
#подмосковье
#московская область
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Жителям Подмосковья посоветовали переобуть автомобили
29 октября 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московском регионе с середины недели начнётся ощутимое похолодание. Водителям рекомендуется не затягивать со сменой летней резины на зимнюю, сообщили в Минтрансе Подмосковья.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие ночи температура воздуха в Московской области может опуститься до -1°С, а к концу недели – до 0°С днём и до -4°С ночью. В среду и четверг ожидаются небольшие дожди, местами мокрый снег. Ветер усилится до 7-12 м/с, в порывы достигая 17 м/с.

Водителям следует переобуть автомобиль. Зимние шины можно устанавливать шипованные или нешипованные с маркировкой «M S», «M&S» или «M S».
«Шины важно менять своевременно. При низких температурах летние шины теряют эластичность. Из-за этого ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием. В этом случае машина едет, как по льду, а тормозной путь увеличивается в несколько раз. Это может привести к аварии», – отметили в ведомстве.
Следует также подготовить транспортное средство к зиме – проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор.
«Необходимо также поставить новые свечи, масляный фильтр, смазать замки, заменить технические жидкости, колодки, изношенные элементы, выполнить антикоррозийную обработку, смазать замки, установить зимние дворники и залить незамерзающую жидкость», – добавили в пресс-службе.
Там также напомнили о соблюдении правил зимнего вождения.

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#подмосковье
#московская область
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19-летняя горнолыжница трагически погибла после падения на тренировке
В горах Италии погибла 19-летняя горнолыжница Матильда Лоренци
29 октября 2024, 13:58

Фото: iStock/ Rafa Jodar

Во время тренировки погибла итальянская горнолыжница Матильда Лоренци, сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноубординга (FIS).
Спортсменка каталась на лыжах на склоне Валь Сеналес в итальянской провинции Южный Тироль. Она погибла из-за падения на трассе — девушка сильно ударилась головой о снег. После того как Лоренци получила травму, её госпитализировали, но врачи не смогли спасти жить спортсменке.

«Глубоко опечалены кончиной Матильды Лоренци, о чем сообщили в Министерстве обороны Италии, выразившем искренние соболезнования 19-летней спортсменке итальянской армии. FIS присоединяется к президенту FISI Флавио Роде и всему итальянскому сообществу зимних видов спорта, включая тренеров, спортсменов, товарищей по команде, федеральный совет и всех сотрудников FISI», — выражает соболезнования FIS.

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#спортсмены
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ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
ГД признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалом
29 октября 2024, 13:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

В случае совершения преступления мигрантом факт его нелегального нахождения на территории России будет считаться отягчающим обстоятельством. Соответствующий законопроект Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях.
Отмечается, что такие предложения были выдвинуты в октябре группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и вице-спикером палаты парламента, главой комиссии по миграционной политике Ириной Яровой.

Согласно им, незаконное нахождение на территории России мигранта, совершившего преступление, станет отягчающим обстоятельством. Такое изменение будет внесено в статью 63 Уголовного кодекса РФ.

Авторы законопроекта объяснили, что нелегальное пребывание в стране уже указывает на заведомо недобросовестное и противоправное поведение человека и предполагает повышенную ответственность для него.

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#госдума
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#мигранты
#преступление
#россия
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Реестр воинского учета заработает с 1 ноября: что это такое, система штрафов и как изменится жизнь призывников
29 октября 2024, 13:37

Фото: istockphoto/DIMUSE

С 1 ноября граждане России, достигнувшие 17-летнего возраста, смогут встать на воинский учет дистанционно через Единый электронный реестр. Это нововведение позволит призывникам следить за статусом своих повесток в режиме онлайн и значительно снизит количество случаев уклонения от призыва. О том, как изменится жизнь призывников расскажет «Радио 1».

Что такое единый реестр воинского учета?


Единый реестр воинского учета — это система, которая собирает и хранит информацию о военнообязанных гражданах. Он начнет функционировать с 1 ноября, и его цель — упорядочить учет граждан для военной службы.

Как будет функционировать Единый электронный реестр


Военные комиссариаты, которые до сих пор вели учет военнообязанных на бумаге, столкнутся с новыми условиями. Введение Единого электронного реестра упростит процесс учета как для военкоматов, так и для граждан.

С 1 ноября призывники начнут получать повестки в электронном формате. Вся информация о военнообязанном будет храниться в цифровом реестре. Молодые люди смогут самостоятельно обновлять данные о своем семейном положении, месте работы и регистрации без необходимости уведомлять военкоматы. Доступ к личному профилю будет предоставлен через портал «Госуслуги» и систему ЕСИА.

Реестр направленных повесток


Система направленных (врученных) повесток, будет автоматически генерировать извещения и хранить информацию о всех выданных документах. Эта система основана на реестре воинского учета, и военнообязанные смогут получить выписку из него при наличии подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги».

В системе будет содержаться информация о военкомате, дате направления и вручения повесток, а также общие данные о гражданине (ФИО, дата рождения, паспортные данные, место жительства) и сведения о временных ограничительных мерах. В 2024 году цифровой реестр уже функционировал в тестовом режиме в нескольких регионах.

Повестка считается врученной, даже если призывник не получил ее лично. Если у него есть учетная запись на Госуслугах и повестка была направлена в его личный кабинет, она считается врученной с момента размещения. При отправке другими способами повестка считается полученной в день получения или через 7 дней с момента ее регистрации в реестре.


Фото: istockphoto/Irina Guzovataya

Значение для работодателей


С 1 ноября работодатели будут обязаны предоставлять отчетность в военкоматы через Реестр воинского учета. На данный момент отчетность можно подавать как в бумажном, так и в электронном формате через «Госуслуги». Работодатели должны будут передавать: план по введению воинского учета (до 31 декабря), списки сотрудников для первоначальной постановки на учет, сведения о трудоустройстве и увольнении, а также данные о неисполнении обязанностей в области воинского учета.

Какие данные попадут в Единый реестр воинского учета


В новом Едином реестре будет собрана полная информация о военнообязанных. Эти данные будут автоматически поступать из различных источников, включая Министерство образования, налоговую службу, МВД и медицинские учреждения. В единый реестр воинского учета будут включены следующие данные: ФИО, дата рождения, пол, серия и номер паспорта, номер СНИЛС, ИНН, адрес проживания, гражданство, информация о состоянии здоровья, уникальный код в реестре воинского учета, а также основания для предоставления отсрочки или освобождения от военной службы.

Объем информации в реестре значительно увеличен и включает до 50 различных параметров. Среди них также будут данные о предпринимательской деятельности граждан, наличие у них транспортных средств и информация о судимости.


Штрафы и наказания


Бумажные повестки должны быть вручены сотрудникам под подпись не позднее чем за три дня до их явки в военкомат. Если работодатель получает повестку, он обязан передать ее сотруднику; в противном случае, по истечении семи дней, она считается врученным документом. За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, а для организаций — от 350 до 400 тысяч рублей.

Гражданин должен явиться в военкомат с повесткой; если он этого не сделает в течение 20 дней, могут быть применены ограничительные меры, такие как запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также отказ в кредитах и сделках с недвижимостью.

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Андрей Воробьёв поздравил волонтеров в Одинцово с Днем добровольца
29 октября 2024, 13:36

Андрей Воробьёв (фото: Константин Семенец)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил пункт сбора гуманитарной помощи в городском округе Одинцово и поздравил волонтеров региона с Днем добровольца. Праздник отмечается 29 октября и Московская область является единственным в стране регионом, где для волонтёров был учреждён такой день, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Вы знаете, что у нас ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, и скажу, что без вас мы бы не справились. Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду Волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей – творить добро», — сказал Воробьёв.
В Подмосковье функционирует 86 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи. С их помощью отправили уже более 7 тысяч тонн груза в новые субъекты РФ и приграничные регионы. В Одинцово в рамках программы «Доброе дело» отправлено свыше 1000 тонн для участников специальной военной операции и около 450 тонн для нужд местных жителей.

Фото: Константин Семенец

«Мы помогаем разным людям: и военным, и пожилым, и инвалидам, и всем, кто нуждается в помощи. Очень часто люди приходят к нам сами, предлагают свою помощь. Вот так и образовалось наше большое движение», — рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества и НКО «Волонтеры Подмосковья» Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.
Губернатор наградил почётными грамотами координаторов регионального движения «Волонтёры Подмосковья» Александра Шаповалова из Подольска и Данила Цыхановского из Наро-Фоминска за их вклад в оказание помощи людям во время аварий на тепло- и энергоснабжающих объектах.

Благодарственные письма получили председатель Московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Забил Алекперов, а также добровольцы из Жуковского София Семечкина и Елизавета Фёдорова за их помощь пострадавшим в результате теракта в выставочном центре «Крокус Экспо».

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В Подмосковье в 2025 году запретят производство некоторых товаров
29 октября 2024, 13:32

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Правительством Российской Федерации от 14.10.2024 № 2827-р был утверждён перечень продукции, производство которой запрещено из-за невозможности обработки и утилизации отходов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Список включает следующие позиции:

  1. Бутылки из полиэтилентерефталата для пищевой промышленности всех цветов, за исключением прозрачного, голубого, зелёного, коричневого и белого.
  2. Упаковка из полиэтилентерефталата с этикеткой из поливинилхлорида, кроме термоусадочной этикетки.
  3. Многослойные бутылки из полиэтилентерефталата.
Распоряжение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. До этого момента нововведения не будут касаться уже произведённой продукции.

Ежегодно, начиная с 2026 года, перечень будет дополняться новыми позициями.

Все предложения по актуализации списка должны быть согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

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