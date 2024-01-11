На Гостелевидении Китая вышел фильм о высокопоставленных коррупционерах

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На Государственном телеканале Китая CCTV вышел эффектный документальный фильм, раскрывающий детали расследования фактов коррупции среди высокопоставленных чиновников и функционеров КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин ранее призывал не проявлять никакого снисхождения по отношению к коррупционерам, и этот фильм наглядно продемонстрировал, что китайские правоохранители вполне следуют указаниям лидера страны, передаёт «РБК». Героями фильма стали бывший высокопоставленный сотрудник Центробанка, крупный городской чиновник, бывший главный тренер сборной по футболу и экс-председатель Китайской футбольной ассоциации.
Также в картине рассказывается, как главный полицейский одной из провинций получил 22 картонные коробки с деньгами, пожарный чиновник расплатился золотыми слитками и выпивкой, о том, как ночь обильного возлияния привела к смерти чиновника.
Эти и другие истории представлены в фильме о чиновниках, злоупотреблявших своими полномочиями для обогащения себя и ближайшего круга. В Китае уже около десяти лет идёт кампания по борьбе с коррупцией, и «наглядная агитация» в виде документального фильма — один из способов ведения этой борьбы.
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Также в картине рассказывается, как главный полицейский одной из провинций получил 22 картонные коробки с деньгами, пожарный чиновник расплатился золотыми слитками и выпивкой, о том, как ночь обильного возлияния привела к смерти чиновника.
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Александр Бойцов