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Bloomberg: Американская разведка заявила о воде вместо топлива в ракетах КНР

07 января 2024, 11:02
Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Коррупция, распространившаяся в Китае, нарушила планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооружённых сил страны и подготовку к возможной войне на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня. Американская разведка, например, сообщает о случаях обнаружения воды вместо топлива в китайских ракетах.

Предпринятая главой государства масштабная чистка в ракетных войсках и во всех вооружённых силах страны была вызвана именно коррупцией, проникшей практически во все звенья Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщает информационное агентство Bloomberg. Американские чиновники в Белом доме и Пентагоне полагают, что теперь Си Цзиньпин вряд ли сможет рассчитывать в ближайшее время на возможность ведения китайской армией масштабных военных действий.

По оценке разведывательных служб США, коррупция в рядах НОАК и в целом в оборонно-промышленном комплексе привела к подрыву доверия к возможностям китайских военных в целом. За последние полгода под репрессии по делам о взяточничестве попали более 12 крупных китайских военных чиновников. Это говорит о том, что власть Си Цзиньпина над партией и страной остаётся прочной, а сам он по-прежнему будет стремиться к укреплению дисциплины, мощи и оснащённости НОАК, чтобы иметь возможность ведения успешных боевых действий в долгосрочной перспективе, подводят итог авторы публикации.

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В Германии требуют остановить Россию с помощью немецких ракет
Председатель ХСС Зедер призвал поставить Украине ракеты Taurus
07 января 2024, 11:25

Фото: iStock/photosvit

Премьер-министр Баварии, председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зедер призвал поставить Украине ракеты Taurus, чтобы избежать победы России. Об этом сообщает портал T-Online.
По словам Зедера, ракеты Taurus – это единственная возможность ВСУ отразить удары российских беспилотников и ракет, что в конечном итоге позволит Украине «вновь набраться мужества» и не допустить победы России в конфликте.

Политик добавил, что в случае победы России, Германия и Евросоюз столкнутся с серьёзными проблемами в сфере безопасности, а США будут постепенно отходить от решения международных конфликтов.

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#германия
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Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию министра обороны Остина
Politico: Пентагон три дня скрывал от Белого дома госпитализацию Остина
07 января 2024, 11:05

Фото: iStock/icholakov

Пентагон не сообщил Белому дому о госпитализации министра обороны США Ллойда Остина. Об этом пишет издание Politico.
Отмечается, что в течение трёх дней власти США не были в курсе госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина. Это стало известно лишь тогда, когда министр прибыл в медицинский центр Уолтера Рида.

Остин попал в больницу 1 января, в понедельник, а конгресс узнал об этом лишь в пятницу. Информация шокировала высших должностных лиц, в том числе и советника американского президента Джейка Салливана. Уточняется, что они не были уведомлены о появившихся после медицинской процедуры осложнениях.

Издание также пишет, что конгрессу сообщили о заболевании министра за 15 минут до публикации Пентагоном общедоступного пресс-релиза.

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#оборона
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В Германии больше года не могут понять, чьи дроны следят за учениями бойцов ВСУ
07 января 2024, 10:43

Фото: iStock/NatureNow

В Германии больше года пытаются понять, чьи беспилотники наблюдают за местами тренировок немецких и украинских военных и их казармами. Об этом сообщает газета Bild.
Отмечается, что постоянно над полигонами и казармами летают неопознанные дроны. Чаще всего они появляются в местах прохождения подготовки украинских военных.

Эксперт по оборонным вопросам парламентской фракции Свободной демократической партии (СвДП) депутат бундестага Маркус Фабер убеждён, что за этим стоит Россия. Он рассказал изданию, что полёты дронов чётко спланированы, и вся эта ситуация якобы указывает на вмешательство российской стороны.

Вместе с тем, немецкий политик не смог никак аргументировать свою позицию.

Издание также отмечает, что в Германии о проблеме с появлением неопознанных дронов знают давно. Однако никакие предпринятые действия не приблизили руководство к выяснению того, откуда они прилетают.

Также 15 ноября 2023 года была создана оперативная группа, которая должна осуществлять работу над борьбой с беспилотниками. Но за прошедшие месяцы конкретных результатов достигнуто не было.

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#беспилотник
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Трамп предрёк уничтожение США до осенних президентских выборов
Трамп заявил, что Байден уничтожит США до выборов президента
07 января 2024, 10:15

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден может устроить Третью мировую войну и уничтожить государство до проведения в нём президентских выборов. С такой позицией выступил бывший глава Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Как сообщает РИА Новости, Трамп предполагает, что запланированные через десять месяцев президентские выборы в США, хоть и близки, но за это время нынешнее правительство может уничтожить государство.

Также экс-президент отметил, что при его правлении конфликты на Украине и Ближнем Востоке никогда бы не произошли, поскольку он умеет находить общий язык с лидерами других стран.

В связи с этим, Трамп заявил, что является единственным кандидатом на пост главы государства, который способен спасти США.

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#дональд трамп
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#политика
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ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС и его зама
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации командира подразделения ХАМАС «Нусейрат» и его зама
07 января 2024, 06:30

Фото: iStock/e-crow

В Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) было объявлено об уничтожении командира подразделения ХАМАС в Нусейрате и его заместителя.
Истребительные авиационные силы Израиля произвели удар, в результате которого были ликвидированы командир батальона ХАМАС в Нусейрате, Исмаил Сирадж, и его заместитель Ахмед Вехбе.

Утром 7 октября палестинские радикалы из сектора Газа атаковали территорию Израиля, обстреляв ее ракетами. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о запуске военной операции в Газе.

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#удар
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Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
07 января 2024, 05:39

Фото: iStock/SergeyPankratov

20-летняя российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась. Об этом сообщил Союз конькобежцев России через Telegram-канал.
«Конькобежная семья потеряла очень дорогого человека — Анастасию Середу», — гласит сообщение.
Причина смерти спортсменки уточняется. Союз выразил слова соболезнования ее родным и близким.

Анастасия Середа родилась 30 марта 2003 года. Она достигала призовых мест в составе эстафетной команды на соревнованиях Кубка России в 2022 и 2023 годах и имела звание мастера спорта России.

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#запад
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ФБР арестовало трех участников штурма Капитолия
ФБР арестовало трех скрывающихся участников штурма Капитолия
07 января 2024, 05:23

Фото: iStockchoochart choochaikupt

Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало трех человек, скрывавшихся после штурма Капитолия в его третью годовщину, сообщает флоридское отделение ведомства, как передает WFTV.
Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок и работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. Их разыскивали в связи с нападениями на сотрудников правоохранительных органов 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Задержанные ожидают предстоящего судебного заседания перед федеральным судом в Окале, штат Флорида, в понедельник, 8 января.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, после проигрыша Дональда Трампа в президентских выборах 2020 года против Джо Байдена. Это событие было выражением протеста со стороны его сторонников.

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#сша
#задержание
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Путин поздравил с Рождеством граждан России
Путин поздравил россиян с Рождеством словами о милосердии и справедливости
07 января 2024, 04:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин передал поздравление гражданам с Рождеством Христовым, подчеркнув важность единства миллионов людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Текст поздравления был опубликован на официальном сайте Кремля.
«Эти неизменные ценности играют особую роль в истории нашей страны и служат надежной духовной и нравственной опорой общества на протяжении веков», — отметил глава государства.
Путин также подчеркнул важность русской православной церкви, отметив ее роль в сохранении богатого исторического и культурного наследия, а также в поддержке института семьи и патриотического воспитания граждан.

«И, конечно, великое уважение заслуживают усилия религиозных организаций, которые поддерживают наших героев — участников специальной военной операции, а также жителей Донбасса и Новороссии», — подчеркнул Владимир Путин.
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Глава Евросовета досрочно покинет свой пост
Глава Евросовета Мишель досрочно покинет свой пост для работы в Европарламенте
07 января 2024, 04:37

Фото: europa.eu

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил о своем намерении участвовать в выборах в Европарламент и досрочно покинуть свою должность, передает РИА Новости.
Хотя срок полномочий Мишеля истекает в конце ноября 2024 года, он решил уйти с поста уже летом. По его словам, занимать должность председателя Евросовета нельзя параллельно с работой депутата Европарламента, поэтому он собирается подать в отставку до 16 июля — дня принятия присяги новыми членами ЕП.

Ранее Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, назвала 2024 год ключевым для демократии. Глава ЕК отметила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США.

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