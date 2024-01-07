Bloomberg: Американская разведка заявила о воде вместо топлива в ракетах КНР

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Коррупция, распространившаяся в Китае, нарушила планы председателя КНР Си Цзиньпина по модернизации вооружённых сил страны и подготовку к возможной войне на фоне обострившейся ситуации вокруг Тайваня. Американская разведка, например, сообщает о случаях обнаружения воды вместо топлива в китайских ракетах.
По оценке разведывательных служб США, коррупция в рядах НОАК и в целом в оборонно-промышленном комплексе привела к подрыву доверия к возможностям китайских военных в целом. За последние полгода под репрессии по делам о взяточничестве попали более 12 крупных китайских военных чиновников. Это говорит о том, что власть Си Цзиньпина над партией и страной остаётся прочной, а сам он по-прежнему будет стремиться к укреплению дисциплины, мощи и оснащённости НОАК, чтобы иметь возможность ведения успешных боевых действий в долгосрочной перспективе, подводят итог авторы публикации.
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Александр Бойцов