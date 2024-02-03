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На катке ВДНХ состоялся Благотворительный день

Хабенский и Михеева приняли участие в Благотворительном дне на катке ВДНХ
03 февраля 2024, 13:40

На катке ВДНХ 3 февраля состоялся Благотворительный день, на котором побывала корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Гости мероприятия совершили заезд в карнавальных масках, поучаствовали в разминке и викторине с аниматорами в костюмах мультгероев от «Союзмультпарка».
Фото: Радио 1


Средства, полученные от продажи билетов и проката коньков, будут направлены в благотворительные фонды помощи хосписам «Вера», поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», фонды Константина Хабенского и «Линия жизни».

Корреспондент «Радио 1» пообщалась с телеведущей Аллой Михеевой.

«Это очень хорошее мероприятие! Ребят, делайте добро каждый день. (...) Начинайте с мелочей – это так несложно, но это так приятно», – призвала телеведущая.
Фото: Радио 1

Также на мероприятии выступил актёр театра и кино, основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.

«Много всевозможных прекрасных мероприятий, и театральных в том числе, где мы показываем всем, кто приходит, что помогать – это просто», – рассказал актёр.

Фото: Радио 1

Он подчеркнул, что помогать могут все, вне зависимости от финансового положения и профессии, поскольку благотворительность и волонтёрство – это не только отправка денег. Например, можно прийти на каток и раздавать людям горячий чай, предложил Хабенский.

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#мероприятия
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Под Калугой коллекторы угрожают жителям деревни за долги пятилетней давности по ЖКХ
Коллекторы угрожают жителям деревни под Калугой из-за долгов перед водоканалом
03 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/Bet_Noire

Коллекторы угрожают жителям калужской деревни Животинки из-за долгов пятилетней давности перед «Калугаоблводоканалом». Об этом пишет издание «Подъём».
Отмечается, что ещё с советских времён водяную скважину в деревне обсуживало госпредприятие. Однако в 2019 году это право перешло «Калугаоблводоканалу», о чём жители узнали лишь в 2023 году во время установки счётчиков. При этом оплату за предыдущие годы решили считать по средним нормативам, о чём собственники также не знали.

Об этом их оповестило коллекторское «Агентство Р.О.С. долгЪ», которому оператор продал просроченные долги. Коллекторы пригрозили жителям лично взаимодействовать с ними до полного взыскания задолженности, а также угрожали судом, арестом имущества и запретом выезда за рубеж.

При этом, жители Животинок не давали разрешения на передачу своих личных данных третьим лицам.

Местные жители переживают за состояние пенсионеров, живущих в деревне, которые очень остро реагируют на такую ситуацию.

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#жители
#жкх
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Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за участие в несогласованных акциях
Прокуратура предостерегла от участия в несогласованных акциях в центре Москвы
03 февраля 2024, 14:32

Фото: istockphoto/sibway

Прокуратура города Москвы предостерегла граждан от участия в несанкционированных акциях. В надзорном ведомстве напомнили, что это влечёт за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.
Такое предупреждение появилось в официальном телеграм-канале московской прокуратуры. В сообщении также содержится напоминание о том, что ответственность предусмотрена и за призывы к участию в подобных акциях. Поводом для этого стали появившаяся в сети Интернет информация о проведении в центре Москвы публичной акции и приглашение присоединиться к ней.

В прокуратуре сообщили, что указанное массовое мероприятие в установленном порядке с городской администрацией согласовано не было, а потому её проведение является незаконным. Следовательно, организаторы акции будут привлечены к административной ответственности, которая может наступить также и для участников несогласованной акции.

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#москва
#прокуратура
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Первый рейс обновлённого отечественного Ту-214 успешно завершился в Сочи
03 февраля 2024, 08:18

Фото: istockphoto/Sitikka

Первый пассажирский рейс, выполненный Ту-214 после перезапуска регулярных полётов этих самолётов, прошёл успешно. Борт со 177-ю пассажирами, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, благополучно приземлился в Сочи.
Ранее эти самолеты использовал только Специальный летный отряд «Россия», который перевозит правительственные делегации, передаёт ТАСС. Планируется, что со следующей недели Ту-214 будут также летать из Москвы в Армению и Грузию, а позднее — в Израиль. Выход на маршруты авиакомпании отечественных самолётов Ту-214 позволит практически вдвое увеличить объём пассажирских перевозок на конкретных направлениях.

В настоящее время большинство отечественных авиаперевозчиков выполняют рейсы на импортных самолётах Boeing производства США или французских Airbus. С 2022 года компании столкнулись с трудностями в поставках самолётов и комплектующих к ним из-за антироссийских санкций. Вывод на маршруты отечественных Ту-214 видится хорошим способом решить эту проблему.

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#маршруты
#рейсы
#авиа
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Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
03 февраля 2024, 06:38

Фото: istock / NiseriN

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 3 февраля.
По его словам, инцидент произошел в Новооскольском городском округе, и благодаря действию системы ПВО был сбит БПЛА типа самолета. В сообщении в Telegram-канале подчеркнуто, что в результате происшествия никто не пострадал.

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Один из крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора заявил об уходе из России
Турецкий Ronesans Holding заявил об уходе из России
03 февраля 2024, 06:28

Фото: iStock/masterSergeant

Строительная компания Ronesans Holding из Турции объявила о своем уходе из России, где она ранее входила в число крупнейших подрядчиков нефтегазового сектора. Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя пресс-службы компании.
В сообщении отмечается, что Ronesans завершила свою деятельность в строительной отрасли в России в мае 2022 года и в сфере недвижимости в июне 2023 года, перераспределяя инвестиции и внимание на различные регионы по всему миру. Теперь фокус группы сосредоточен на Турции, Нидерландах, Германии, а также странах СНГ, с акцентом на Казахстан и Туркменистан.

Согласно данным агентства, российские юридические лица, такие как АО «Ренейссанс Констракшн» в Москве и Санкт-Петербурге, изменили свои названия на АО «Ренконс», а «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала «Ренконс Хэви Индастрис».

В российском портфеле подрядчика фигурируют как промышленные объекты, так и крупные проекты в сфере недвижимости, такие как общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, а также высотные здания «Федерация», Neva Towers, iCity в Москве.

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#нато
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Аналитик оценил глубину грядущего провала рубля в конце зимы
Аналитик Антонов: в феврале рубль может ослабиться до 95 за доллар
03 февраля 2024, 05:59

Фото: istockphoto.com/peshkov

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предостерегает, что после укрепления рубля в январе, в последний месяц зимы мы можем столкнуться с его ослаблением до отметки 95 рублей за доллар. В беседе с агентством «Прайм» он подчеркнул, что Центральный банк обладает мерами для стабилизации курса, и как только курс доллара превысит 95 рублей, будут приняты более строгие меры.
Антонов напомнил о том, что в начале января курс доллара укрепился выше 90 рублей из-за завершения налогового периода, падения цен на нефть и укрепления доллара после заседания Федрезерва. Он также отметил положительное воздействие на рубль от сохранения обязательной продажи валютной выручки экспортерами, вмешательства ЦБ и ожидания февральского заседания Банка России.

Антонов высказал прогноз, считая, что в феврале может произойти ослабление рубля до отметки 95 рублей за доллар в случае совпадения нескольких факторов, таких как снижение цен на нефть, окончание продажи валюты из ФНБ, увеличение госрасходов и бюджетного дефицита. Он при этом отметил, что более значительное укрепление рубля маловероятно, поскольку власти будут поддерживать национальную валюту в преддверии выборов.

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Посол России призвал Канаду к ответственности за укрывательство нацистов
03 февраля 2024, 05:41

Фото: istockphoto/Askolds

Посол России в Канаде Олег Степанов высказал мнение, что канадские власти должны признать свою ответственность за долгое время утаивания нацистских преступников от правосудия. Это заявление было сделано после публикации доклада историка Алти Родала в Библиотеке и архиве Канады, касающегося иммиграции нацистов в Канаду в 1980-х годах.
Степанов также призвал канадские власти принести официальные извинения за свои действия.

Скандал вокруг почитания нацистского палача Гунько в канадском парламенте стал поводом для публикации данного доклада, вызвав возмущение в обществе. Однако, по мнению дипломата, это только первый шаг. Степанов подчеркнул, что необходимо полное признание ответственности властей Канады за многолетнее покрывательство нацистских преступников и предложил принесение официальных извинений как на международном уровне, так и перед русской общиной Канады.

Посол также выразил мнение, что канадские власти должны снести памятники членам дивизии СС «Галиция» и провести расследование фактов оправдания нацизма структурами, такими как Канадский украинский конгресс. Он также подчеркнул, что официальный ответ на запрос России об экстрадиции Гунько и действия канадской юстиции в этом вопросе будут показателем реального отношения страны к выявленным проблемам.

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Россиян предупредили об опасной функции в WhatsApp
Эксперт Закарян: новая функция в WhatsApp помогает мошенникам собирать данные
03 февраля 2024, 05:23

Фото: iStock/Pinkypills

Введенная в эксплуатацию в 2023 году возможность WhatsApp демонстрировать экран во время видеозвонка может стать причиной для злоумышленников собирать личные данные граждан, предупредил IT-эксперт Ваге Закарян в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, показывать экран незнакомому человеку во время видеозвонка сравнимо с приглашением его в свой дом. Закарян подчеркнул, что в телефоне каждого хранится значительное количество важной информации, включая финансовые и семейные данные.

«Получив доступ к экрану, мошенник может извлечь множество сведений о пользователе: узнать, какие банковские приложения он использует, в каких магазинах делает покупки», — предупредил эксперт.
Закарян также отметил, что мошенники могут применять методы социальной инженерии или взламывать аккаунты пользователей. Он рекомендовал поддерживать бдительность в общении с незнакомцами или подозрительными личностями, ограничивать предоставление информации третьим лицам, и избегать передачи через мессенджеры и социальные сети паспортных данных, а также банковских карт и счетов.

Ранее сообщалось о том, что WhatsApp работает над поддержкой чатов с пользователями других мессенджеров. Это нововведение было обнаружено в конце января в бета-версии приложения для iOS, и отмечалось, что пользователи будут иметь возможность включать или отключать данную функцию.

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Мать бросила несовершеннолетнего сына в доме без воды ради любовника
В США женщина бросила 15-летнего сына в доме без отопления и уехала к любовнику
03 февраля 2024, 04:55

Фото: istock / Irina_Geo

Жительница города Манхейм (штат Пенсильвания, США) 45-летняя Тиффани Шанель Богрофф, оставила своего 15-летнего сына в доме, где были отключены вода, отопление и газ, и ушла жить к своему любовнику, сообщает издание People.
Арест Богрофф произошел в январе после того, как полиция узнала, что ее сын проживает в заброшенном доме с выключенными коммуникациями. Информацию об этом в правоохранительные органы передали соседи.

Сама Богрофф не появлялась в городе с 13 декабря 2023 года. Коммунальные услуги были отключены в доме за неуплату в ноябре. В результате расследования стало известно, что женщина уехала к своему возлюбленному в штате Нью-Джерси. Подросток рассказал, что его мать лишь изредка появлялась в декабре, не предупреждая, когда она вернется снова.

В ходе обыска в доме были обнаружены кучи мусора и испорченной еды. Тем не менее, сын был обеспечен некоторыми продуктами, так как ему время от времени поступали денежные переводы от матери. Некий родственник периодически возил подростка в магазин и предоставлял возможность принять душ и постирать вещи у себя дома.

Богрофф была задержана в Нью-Джерси и находится в ожидании экстрадиции в Пенсильванию. На данный момент официальные обвинения ей не предъявлены.

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