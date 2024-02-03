На катке ВДНХ состоялся Благотворительный день

На катке ВДНХ 3 февраля состоялся Благотворительный день, на котором побывала корреспондент «Радио 1» Дана Игумнова.
Гости мероприятия совершили заезд в карнавальных масках, поучаствовали в разминке и викторине с аниматорами в костюмах мультгероев от «Союзмультпарка».
Фото: Радио 1
Средства, полученные от продажи билетов и проката коньков, будут направлены в благотворительные фонды помощи хосписам «Вера», поддержки детей с особенностями развития «Я есть!», фонды Константина Хабенского и «Линия жизни».
Корреспондент «Радио 1» пообщалась с телеведущей Аллой Михеевой.
Также на мероприятии выступил актёр театра и кино, основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.
Фото: Радио 1
Он подчеркнул, что помогать могут все, вне зависимости от финансового положения и профессии, поскольку благотворительность и волонтёрство – это не только отправка денег. Например, можно прийти на каток и раздавать людям горячий чай, предложил Хабенский.
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Фото: Радио 1
Корреспондент «Радио 1» пообщалась с телеведущей Аллой Михеевой.
«Это очень хорошее мероприятие! Ребят, делайте добро каждый день. (...) Начинайте с мелочей – это так несложно, но это так приятно», – призвала телеведущая.Фото: Радио 1
Также на мероприятии выступил актёр театра и кино, основатель благотворительного фонда Константин Хабенский.
«Много всевозможных прекрасных мероприятий, и театральных в том числе, где мы показываем всем, кто приходит, что помогать – это просто», – рассказал актёр.
Фото: Радио 1
Он подчеркнул, что помогать могут все, вне зависимости от финансового положения и профессии, поскольку благотворительность и волонтёрство – это не только отправка денег. Например, можно прийти на каток и раздавать людям горячий чай, предложил Хабенский.
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Анастасия Чинкова