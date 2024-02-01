Путин посетил выставку «Россия» для участия в съезде «Движения первых»

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин в четвёртый раз приехал на выставку «Россия», чтобы принять участие в съезде «Движения первых», об этом сообщает «РИА Новости».
Международная выставка-форум «Россия», расположенная на ВДНХ, открылась 4 ноября 2023. Владимир Путин посещал её уже трижды и вот, 1 февраля он прибыл туда в четвёртый раз, чтобы принять участи в съезде «Движения первых».
Ранее стало известно, что президент спел гимн Российской Федерации вместе с участниками движения. Ребята исполняли композицию хором, а глава РФ подпевал им, периодически передавая микрофон детям.
При этом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин, в рамках съезда движения, проведёт с его участниками закрытое заседание по вопросам создания новых кампусов.
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Ранее стало известно, что президент спел гимн Российской Федерации вместе с участниками движения. Ребята исполняли композицию хором, а глава РФ подпевал им, периодически передавая микрофон детям.
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Евгения Парфентьева