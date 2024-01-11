Более 11 тыс открыток прошло через «Новогоднюю почту» на ВДНХ

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Около 11,5 тыс. открыток было отправлено с московского филиала петербургской «Новогодней почты», работающего на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
«Мы полностью удовлетворены результатами работы в Москве. Теперь у нас есть уникальный опыт организации «Новогодней почты» в другом городе. Наш проект вышел на федеральный уровень. Что касается количества открыток, то мы примерно столько и предполагали, так как график московской «Новогодней почты» несколько отличался от того, что было в Петербурге – мы должны были подстраиваться под работу выставки», – прокомментировал генеральный директор информационно-издательского центра «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Ранее в Москве на Международной выставке-форуме «Россия» ВДНХ открывалась «Новогодняя почта» «Петербургского дневника», в рамках которой любой желающий мог отправить новогоднюю открытку в любой уголок страны бесплатно по 7 января.
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