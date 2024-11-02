На круглом столе в правительстве Московской области обсудили развитие института пробации

«В настоящее время мы помогаем одной молодой девушке, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии. Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем. Очень важно понимать, что ресоциализация — это долгий и сложный процесс, требующий координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.