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На круглом столе в правительстве Московской области обсудили развитие института пробации

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Московской области

В правительстве Московской области прошёл круглый стол на тему «Роль общественных организаций в развитии института пробации в Московской области». Организаторами мероприятия были комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Участники круглого стола обсудили новый проект Общественной палаты РФ по мониторингу реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в субъектах РФ. Проект направлен на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании помощи осуждённым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Результатом работы гражданского общества и ГУФСИН России по Московской области в рамках реализации закона о пробации стал специальный репортаж, подготовленный командой телеканала «360». Участники круглого стола изучили промежуточные результаты пробации, используя не только цифры и графики, но и увидели истории людей, которые стали первыми участниками программы.



Репортаж рассказывает о жизни и судьбах бывших воспитанниц Можайской воспитательной колонии, об их прошлом, настоящем и будущем, а также о времени, проведённом в исправительном учреждении.

Кроме того, перед участниками круглого стола выступил директор АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Тёплый приём“» Илья Кусков. На базе его некоммерческой организации открыт первый в Московском регионе Центр пробации. Учреждение будет оказывать помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, включая временное проживание, трудоустройство, восстановление документов и медицинскую помощь.

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Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихотворением о Всевышнем
02 ноября 2024, 11:52

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с фотографией президента России Владимира Путина и стихами о Всевышнем.
На снимке Кадыров стоит рядом с президентом, который держит в руках Коран.

«О, Всевышний, прости! Вновь и вновь я ду1а повторяю... И стирая колени до самой последней крови, Не устану молить, чтоб во славу любимого Края Мой Чеченский Народ жил в единстве и братской Любви…» — отрывок стихотворения, опубликованного Кадыровым.

Автора стихотворения глава Чечни не указал.

Ранее Кадыров обсудил сотрудничество с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби.

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#удар
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Туристы из России заразились неизвестным вирусов в Турции
02 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ Andrei310

В турецком городе Белек зафиксировали мощную вспышку заболеваемости неизвестным вирусом, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Десятки детей и взрослых прибыли в местную больницу с температурой выше 39 градусов — её не получалось сбить ни суспензиями, ни таблетками. Врачам пришлось ставить капельницы больным. Около четырёх или пяти дней длится острая фаза болезни, далее люди идут на поправку.

Пока неизвестно каким вирусом заражаются люди. По предположениям — коксаки, для которого характерна сыпь на конечностях. Это также может быть одна из новых разновидностей COVID-19 — часть взрослых жалуются на потерю аппетита, болезненные ощущения в костях. Некоторые думают, что это было проявление ротавируса, но лишь у части людей заметили рвоту и тошноту. Сейчас всем больным ставят диагноз: «острая инфекция, неуточнённая». Их лечат противоинфекционными препаратами и антибиотиками.

«У заболевших в анализах крови значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов», — говорится в сообщении.

Некоторым туристам становится плохо уже после возвращения в Россию, кто-то чувствует недомогание уже в самолёте. Инкубационный период вируса может составлять от 4 до 14 дней.

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#турция
#россияне
#туристы
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Юные павловопосадцы получили паспорта накануне Дня народного единства
02 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

10 юных жителей городского округа Павловский Посад в преддверии Дня народного единства получили паспорта граждан России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Быть гражданином почётно и очень ответственно. Это накладывает обязательства перед страной, семьёй и самим собой. В нашем округе живёт прекрасная молодёжь. Наши ребята активно участвуют в жизни округа, выигрывают олимпиады, спортивные соревнования, реализуют свои проекты. В руках нашей молодёжи – будущее округа, региона и всей России», – сказал глава городского округа Денис Семёнов.
Он пожелал ребятам никогда не забывать, что они – потомки великого поколения и наследники великой истории.

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#церемония
#россия
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«Агрессивно воздействует»: Врач рассказала про опасность удаления татуировок
Врач Малахова: лазер, удаляющий татуировку, травмирует кожу
02 ноября 2024, 10:45

Фото: iStock/Venerala

Тенденция на насение татуировок постепенно сменяется на телесную чистоту и естественность. Многие люди обращаются к дерматологам, чтобы убрать нанесенную на кожу надпись или рисунок, но не всегда результат совпадет с ожиданием, а иногда и вовсе возникают проблемы со здоровьем в виде различных кожных воспалений.
Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что свести татуировку можно, однако это длительный и зачастую непростой процесс.
«Существует лазерная терапия: лазеры, в которых весь импульс подается за ультракороткое время, то есть за секунду мощность проходит такая, как за ЭКГ. Огромное количество энергии за секунду. Пигмент просто взрывается. И за счет этого мы слой за слоем можем убирать татуировку. Но процесс длительный, потому что татуировка на разных слоях», — сказала эксперт.

Она добавила, что не любую татуировку можно свести, и здесь все зависит от цвета.
«Темные убрать легче, цветные — сложнее. Белые, желтые, оранжевые татуировки убрать практически невозможно», — подчеркнула врач.

По ее словам, процесс сведения татуировки не очень полезен для кожи, потому что лазер агрессивно воздействует на одну и ту же зону.
«Во-первых, это больно. Во-вторых, мы можем травмировать кожу и потерять ее первоначальный оттенок. Кожа на месте татуировки может быть светлее, чем кожа вокруг. В-третьих, это дороже, чем сам процесс нанесения татуировки», — добавила Ольга Малахова.

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#заболевания
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Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки
Росстандарт подготовил поправки в ГОСТ о работе охранников школ и детсадов
02 ноября 2024, 10:28

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Охранников российских школ и детских садов обяжут иметь наручники, резиновые палки, оружие и бронежилет. Соответствующие поправки в ГОСТ были введены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В ГОСТе прописаны различные требования в обычных условиях и при усиленной охране объектов. В первом случае охранники по новым правилам должны иметь документы, подтверждающие факт их дополнительной физической подготовки. В частности, они могут посещать занятия по специфике оказания охранных услуг и практические тренировки по действиями при нападении или возникновении ЧС в школе или за её пределами.

Усиленная охрана объектов может быть введена в связи с повышенной опасностью во всём регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и в других случаях. В данных условиях охранники должны надевать бронежилеты и бронекаски, а также иметь при себе служебное оружие, сообщил в беседе с «Известиями» глава Росстандарта Антон Шалаев.

Документ вступит в силу 1 января 2025 года. Помимо указанного выше поправки обозначают порядок организации постов охраны на объектах, пропуска учащихся в здания, а также рассматривают ситуации проведения различных обследований объектов.

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#поправки
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Стало известно, на сколько увеличились продажи новых легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре выросли на 51%
02 ноября 2024, 10:17

Фото: iStock/megaflopp

В октябре 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 168,5 тысяч машин, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
В целом, продажи всех категорий автомобилей (легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы) выросли на 47%, достигнув 199,5 тысяч единиц.

Продажи легких коммерческих автомобилей возросли на 54%, составив 16,2 тысячи единиц, грузовиков – на 2% до 13 тысяч, а автобусов – на 56% до 1,8 тысячи.

С начала года (январь-октябрь) в России было реализовано 1,54 миллиона новых автомобилей, что на 48% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рынок отечественных автомобилей также показал рост на 31%, превысив 678 тысяч единиц.

С 1 ноября в Московской области вводятся платные парковки, что поможет устранить хаотичную парковку автомобилей, включая коммерческий транспорт, который затрудняет движение на некоторых городских улицах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#машины
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В Якутии ввели режим ЧС из-за нашествия диких оленей
В Оленекском районе Якутии введён режим ЧС из-за нашествия диких оленей
02 ноября 2024, 10:16

Фото: iStock/Caroline Oldin

В Оленекском районе Якутии введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за нашествия диких северных оленей. Об этом сообщает портал kp.ru.
Отмечается, что причиной введения таких мер стало то, что у оленей начался период спаривания, так называемого гона, когда дикие животные выходят к поселениям и уводят домашних самок оленей в тундру. Так уже пропали два стада, сейчас угроза нависла над ещё двумя домашними стадами.

Для защиты стад в районе приступили к работе бригады специалистов, на помощь к которым вызвано подкрепление из охотников и оленеводов, которым в связи с ввёденным положением пришлось прервать отпуск.

Глава Оленекского района Елена Иванова пообещала принять все возможные меры для защиты домашних оленей от диких сородичей.

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#московский меры
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Ирина Фаевская присоединилась к обсуждению вопросов развития института пробации
02 ноября 2024, 10:10

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

В правительстве Московской области прошёл круглый стол на тему «Роль общественных формирований в становлении и развитии института пробации в Московской области». Организаторами мероприятия выступили комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
В обсуждении участвовали представители Общественной палаты РФ, Московской областной Думы, ГУФСИН по МО, Уполномоченный по правам человека в МО и сотрудники прокуратуры, Минюста и других министерств.

Во вступительной речи представитель Общественной палаты Российской Федерации Александр Воронцов рассказал о новом проекте по мониторингу реализации Федерального закона «О пробации». Проект направлен на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании помощи осуждённым, находящимся в сложной жизненной ситуации. Он отметил, что вступление в силу в 2024 году закона «О пробации в РФ» позволило систематизировать эту деятельность, определить основные направления, чётко обозначить субъектов пробации и их задачи.

«В настоящее время мы помогаем одной молодой девушке, которая недавно освободилась из Можайской воспитательной колонии. Ей всего 19 лет и все еще впереди, но ей нужна максимальная поддержка, чтобы сделать правильный выбор. Девушка мечтает получить образование, и мы ей обязательно поможем. Очень важно понимать, что ресоциализация — это долгий и сложный процесс, требующий координации усилий всех участников системы: правоохранительных органов, пробационных служб, социальных работников, психологов, образовательных учреждений и общественных организаций», — рассказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.

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Топ-12 лучших трасс и дорог Подмосковья: скоростные, красивые, по качеству
02 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto / IakovKalinin

Московская область славится своими живописными местами и развитой инфраструктурой. Один из важнейших аспектов комфортного передвижения — качество дорог. «Радио 1» расскажет, какие трассы стоит выбрать для комфортного передвижения и какие маршруты предлагают лучшие условия для водителей.

Самые востребованные трассы Московской области

Топ-3 самых популярных трасс Московской области:


  • МКАД

Московская кольцевая автомобильная дорога.

  • Ленинградское шоссе

Одна из важнейших транспортных артерий Подмосковья, связывающая Москву с Санкт-Петербургом. В Московской области дорога проходит через такие города, как Химки, Солнечногорск и Клин.

  • Новорижское шоссе


Автомагистраль, по которой можно доехать из Москвы в столицу Латвии Ригу. Она проходит через Красногорск, Опалиху, Нахабино, Дедовск, Снегири, Истру, Румянцево, Ново-Петровское, Волоколамск и посёлок городского типа Шаховская.


Топ-3 бесплатных трасс Подмосковья


  • Симферопольское шоссе М2


Эта дорога начинается на юге МКАД и проходит через города Щербинку, Подольск, Климовск, Чехов и Серпухов. Федеральная трасса доступна для всех, поэтому проезд по ней бесплатный.

  • МСД

Московский скоростной диаметр (МСД) представляет собой скоростную автомагистраль, которая объединяет важнейшие дороги Москвы и Московской области. Дорога проходит через Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Щёлково, Балашиха, Реутов, Люберцы, Дзержинский, Видное и Домодедово.

Проезд по МСД для автовладельцев Москвы и Подмосковья бесплатный.

  • Трасса М8 «Холмогоры»

Федеральная трасса М8 «Холмогоры» служит связующим звеном между Москвой и такими городами, как Ярославль, Вологда и Архангельск.

Маршрут этой трассы проходит через такие населённые пункты Московской области, как Мытищи, Королёв, Щёлково, Пушкино, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль.

Топ-3 дороги Подмосковья по качеству


  • Калужское шоссе А108


Федеральная автомобильная дорога в Московской, Калужской и Владимирской областях. Она проходит через города Орехово-Зуево, Ликино-Дулёво, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Рузу, Клин, Дмитров и другие населённые пункты.

Покрытие выполнено из асфальтобетона, который обеспечивает комфортное и безопасное передвижение.

  • Шоссе А107 «Московское малое кольцо»


Федеральная автомагистраль А107 представляет собой кольцевую дорогу в Московской области, которая соединяет города Ногинск, Электросталь и Бронницы, а также проходит через Домодедовский, Селятинский, Звенигородский, Черноголовский и Софринский районы. Трасса находится в хорошем состоянии с современным покрытием и позволяет развивать скорость до 120 километров в час.

  • М1 «Беларусь»


Трасса М1 славится качеством покрытия и удобством передвижения. Она идеально подходит для длительных поездок.

Дорога проходит по территории Одинцовского района, в обход

Фото: istockphoto / igoriss

Лучшие скоростные трассы Подмосковья


Новорижское шоссе занимает первое место в списке самых быстрых шоссе с временем в пути 1 час 20 минут. Скоростной лимит составляет 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

За ним следуют Рублёво-Успенское шоссе, скоростной лимит которого достигает 90 км/ч, в населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

Затем Минское шоссе, где время в пути составляет 1 час 30 минут. У Минского шоссе лимит скорости так же достигает 90 км/ч, на платных участках возможно увеличение до 110 км/ч. В населённых пунктах скорость ограничена до 60 км/ч.

Самые красивые трассы из Московской области в Москву


  • Пятницкое шоссе


Пятницкое шоссе считается одним из самых красивых в Московской области. Оно отличается благоприятной экологической обстановкой и чистым воздухом благодаря соседству с еловыми и сосновыми лесами.

Пятницкое шоссе начинается в районе Митино и пролегает через Красногорский, Солнечногорский, Клинский и Истринский районы, после чего выходит на автомагистраль А108. Самые впечатляющие виды открываются возле Истринского водохранилища.

  • Рогачёвское шоссе


Одно из самых живописных шоссе не только в Северном Подмосковье, но и во всей Центральной России — Рогачёвское шоссе, пролегающее по холмам Клинско-Дмитровской гряды. Если поехать по нему на восток, попадёшь в Дмитров, на запад — в Клин, а на север — в Медведеву пустынь и Николо-Пешношский монастырь.

Весь маршрут пролегает мимо старинных церквей, усадеб и других архитектурных памятников.

  • Егорьевское шоссе


Егорьевское шоссе обозначается как трасса Р105. Она берёт начало от Рязанского проспекта, проходит через Люберцы, пересекает Малое московское кольцо, затем МКАД и ведёт к своему завершению в городе Касимове.

Большая часть дороги пролегает через сосновый бор.На протяжении трассы расположено несколько величественных храмов. Особого внимания заслуживает Троицкий храм в Гусь-Железном, выполненный в неоготическом стиле, а также Троицкий храм в Туме, роспись которого создана по эскизам Васнецова.

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