На круглом столе в правительстве Московской области обсудили развитие института пробации

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Московской области
В правительстве Московской области прошёл круглый стол на тему «Роль общественных организаций в развитии института пробации в Московской области». Организаторами мероприятия были комиссия Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с ОНК и Общественная палата Московской области, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.
Участники круглого стола обсудили новый проект Общественной палаты РФ по мониторингу реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» в субъектах РФ. Проект направлен на сбор и анализ передового опыта и практик в оказании помощи осуждённым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Результатом работы гражданского общества и ГУФСИН России по Московской области в рамках реализации закона о пробации стал специальный репортаж, подготовленный командой телеканала «360». Участники круглого стола изучили промежуточные результаты пробации, используя не только цифры и графики, но и увидели истории людей, которые стали первыми участниками программы.
Репортаж рассказывает о жизни и судьбах бывших воспитанниц Можайской воспитательной колонии, об их прошлом, настоящем и будущем, а также о времени, проведённом в исправительном учреждении.
Кроме того, перед участниками круглого стола выступил директор АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Тёплый приём“» Илья Кусков. На базе его некоммерческой организации открыт первый в Московском регионе Центр пробации. Учреждение будет оказывать помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, включая временное проживание, трудоустройство, восстановление документов и медицинскую помощь.
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Результатом работы гражданского общества и ГУФСИН России по Московской области в рамках реализации закона о пробации стал специальный репортаж, подготовленный командой телеканала «360». Участники круглого стола изучили промежуточные результаты пробации, используя не только цифры и графики, но и увидели истории людей, которые стали первыми участниками программы.
Репортаж рассказывает о жизни и судьбах бывших воспитанниц Можайской воспитательной колонии, об их прошлом, настоящем и будущем, а также о времени, проведённом в исправительном учреждении.
Кроме того, перед участниками круглого стола выступил директор АНО «Социально-реабилитационный центр для бездомных людей „Тёплый приём“» Илья Кусков. На базе его некоммерческой организации открыт первый в Московском регионе Центр пробации. Учреждение будет оказывать помощь лицам, освободившимся из мест лишения свободы, включая временное проживание, трудоустройство, восстановление документов и медицинскую помощь.
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Дайана Хусинова