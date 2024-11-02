В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google

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Аккаунты государственных или банковских ресурсов следует отвязать от сервисов Google и перевести на российские аналоги, чтобы обезопасить и сохранить свои данные. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По его словам, подобная привычка в нынешнее время — серьезный риск.
«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски. Как мы помним, Google уже ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов. Какой шаг будет следующим, неизвестно», — пояснил он.Ранее Госуслуги начали призывать своих пользователей сменить привязанный к порталу почтовый ящик с окончанием «@gmail.com» на любой другой российский аналог.
Немкин полагает, что следующие ограничения со стороны Google могут оказаться куда более жесткими. По его мнению, привязывать гугл-почту к важным сервисам — нелогично, учитывая, что американская компания работает под диктовку правительства США.
«Не стоит рисковать своей конфиденциальной информацией, доверяясь ИТ-гиганту, который давно не заботится о пользователях», — подчеркнул депутат.По словам Немкина, за последние годы интерес россиян к сервисам Google заметно упал, так как аналоги от «Яндекса» более надежны.
«Граждане понимают, что сервисы, например, «Яндекса», по надежности значительно превосходят продукты Google, и постепенно меняют свои пользовательские привычки», — заявил он.Читайте также:
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