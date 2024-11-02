В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google

Аккаунты государственных или банковских ресурсов следует отвязать от сервисов Google и перевести на российские аналоги, чтобы обезопасить и сохранить свои данные. Об этом заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин в беседе с РИА Новости. По его словам, подобная привычка в нынешнее время — серьезный риск.