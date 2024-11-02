Охранники школ и детсадов в России будут иметь наручники и резиновые палки

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Охранников российских школ и детских садов обяжут иметь наручники, резиновые палки, оружие и бронежилет. Соответствующие поправки в ГОСТ были введены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В ГОСТе прописаны различные требования в обычных условиях и при усиленной охране объектов. В первом случае охранники по новым правилам должны иметь документы, подтверждающие факт их дополнительной физической подготовки. В частности, они могут посещать занятия по специфике оказания охранных услуг и практические тренировки по действиями при нападении или возникновении ЧС в школе или за её пределами.
Усиленная охрана объектов может быть введена в связи с повышенной опасностью во всём регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и в других случаях. В данных условиях охранники должны надевать бронежилеты и бронекаски, а также иметь при себе служебное оружие, сообщил в беседе с «Известиями» глава Росстандарта Антон Шалаев.
Документ вступит в силу 1 января 2025 года. Помимо указанного выше поправки обозначают порядок организации постов охраны на объектах, пропуска учащихся в здания, а также рассматривают ситуации проведения различных обследований объектов.
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Усиленная охрана объектов может быть введена в связи с повышенной опасностью во всём регионе, резкой сменой криминогенной обстановки и в других случаях. В данных условиях охранники должны надевать бронежилеты и бронекаски, а также иметь при себе служебное оружие, сообщил в беседе с «Известиями» глава Росстандарта Антон Шалаев.
Документ вступит в силу 1 января 2025 года. Помимо указанного выше поправки обозначают порядок организации постов охраны на объектах, пропуска учащихся в здания, а также рассматривают ситуации проведения различных обследований объектов.
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Анастасия Чинкова