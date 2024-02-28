На курортах Домбая, Архыза и Теберды возникла вспышка ротавирусной инфекции

Фото: iStock/Lazy_Bear
Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии (КЧР), такие как Домбай, Архыз и Теберда, в настоящее время борются с эпидемией ротавирусной инфекции, которая беспокоит туристов.
Причинами этой вспышки считаются небезопасные источники воды и повторное использование одноразовой посуды, пишет Mash.
По словам экспертов, одной из основных причин эпидемии может быть привозная вода, использующаяся в горных районах. Если вода не проходит надлежащей очистки и обработки, она может содержать ротавирус, который вызывает такие симптомы, как диарея, рвота, повышенная температура и обезвоживание.
Другим фактором, способствующим вспышке, стало повторное использование одноразовой посуды на туристических кухнях. Гости видели, как персонал собирал пластиковые стаканчики и тарелки после принятия пищи и мыл их для повторной раздачи. Подобная практика создает благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, в том числе и ротавируса.
Эпидемия ротавируса привела к значительному увеличению числа обращений к врачам в Домбае. Сообщается, что в среднем 25-30 человек в день обращаются с симптомами ротавируса. Некоторые пациенты госпитализируются, в то время как другие лечатся дома.
Читайте также:
В Европе обнаружен смертельный вирус, заражающий туристов
В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
Необычный вирус появился на тайском курорте
По словам экспертов, одной из основных причин эпидемии может быть привозная вода, использующаяся в горных районах. Если вода не проходит надлежащей очистки и обработки, она может содержать ротавирус, который вызывает такие симптомы, как диарея, рвота, повышенная температура и обезвоживание.
Эпидемия ротавируса привела к значительному увеличению числа обращений к врачам в Домбае. Сообщается, что в среднем 25-30 человек в день обращаются с симптомами ротавируса. Некоторые пациенты госпитализируются, в то время как другие лечатся дома.
Читайте также:
В Европе обнаружен смертельный вирус, заражающий туристов
В России появился новый вирус, вызывающий странные сны и температуру
Необычный вирус появился на тайском курорте
Сергей Калугин