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Известный иммунолог Николай Крючков предупредил о потенциальной угрозе для туристов, отдыхающих на популярном тайском курорте Пхукете.
Эксперт подчеркнул, что для точного диагноза необходимы лабораторные исследования. Он также отметил, что в мире наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусом, что делает возможным его присутствие среди туристов.
Отдыхающие на курорте жаловались на продолжительную высокую температуру, слабость и кашель, которые не реагируют на стандартное лечение. Это вызывает серьезные опасения среди медицинских экспертов.
Новость о необычном вирусе на тайском курорте привлекла внимание мировых СМИ и подчеркивает необходимость бдительности и принятия мер предосторожности при путешествиях в экзотические страны.
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