На летний отдых подмосковных детей выделят более 1,3 млрд рублей

Фото: Мособлдума
На летнюю оздоровительную кампанию для детей в проекте бюджета Московской области на будущий год предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Кампания 2023 года была организована на высоком уровне. В следующем году также планируем, что подмосковные ребята смогут полноценно отдохнуть летом. Ежегодно в регионе предоставляются льготные путёвки для детей из многодетных, малообеспеченных семей, сирот и инвалидов», — сказал парламентарий.По словам Голубева, всего в Московской области работает более 100 стационарных детских лагерей и ещё пять палаточных. В 2023 году в них отдохнули более 260 тыс детей.
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