В Подмосковье с начала года открыли 21 школу и 13 детсадов

Фото: Мособлдума
В Московской области на стадии проектирования и строительства сейчас находится 78 школ. 26 учреждений запланировано к вводу до конца года, 21 из них введено, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
На строительство объектов общего образования в Подмосковье запланировано финансирование в 62,8 млрд рублей, в том числе 49 млрд – из бюджета региона.
Одну из вошедших в программу строительства школ в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе посетил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
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Одну из вошедших в программу строительства школ в ЖК «Леоновский парк» в Балашихе посетил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
«Во время предвыборной кампании мы встречались с жителями ЖК «Леоновский парк», и они попросили построить школу. Благодаря поддержке губернатора Московской области учебное заведение вошло в федеральную программу «Современная школа». На строительство было выделено более 950 млн рублей. Застройщик должен был сдать школу в декабре, но уже в октябре учебное заведение заработало», — рассказал Брынцалов.Не менее важно строительство новых и ремонт действующих детских садов. Как отметил политик, они должны быть в пешей доступности для жителей.
«В Подмосковье сложилась такая практика, что все школы и детсады открываются в первую очередь по просьбе жителей. Мы видим, как наказы претворяются в жизнь. Родители получают возможность водить детей в садики рядом с домом», – подчеркнул спикер регионального парламента.Он добавил, что в Подмосковье сейчас в стадии проектирования и строительства сейчас – 29 объектов дошкольного образования, 13 уже ввели в эксплуатацию. На строительство садов выделено 9,7 млрд рублей.
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Лора Луганская