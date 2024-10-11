На межрегиональном форуме в Красногорске обсудили подготовку кадров для IT

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Красногорский колледж организовал межрегиональный форум «Кадры для IT-отрасли в современных условиях», в мероприятии приняли участие преподаватели средних специальных учебных заведений, а также представители российских IT-компаний, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«В программу форму вошли форсайт-сессии, на которых обсуждали кластерную модель сетевого взаимодействия, и пленарная часть, темой которой стали требования к выпускникам техникумов и колледжей, а также необходимые шаги по воспитанию профессионалов», — говорится в сообщении.Директор Красногорского колледжа Сергей Дёмин отметил, что такие встречи помогают системе образования определить, в каком направлении корректировать программы по подготовке специалистов, так как позволяют непосредственно узнать потребности работодателей.
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