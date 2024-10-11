В Красногорске воспитанникам семейных центров рассказали о цифровизации в МФЦ

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Мастер-класс «Цифровизация в повседневной жизни» провели для 40 воспитанников семейных центров в МФЦ Красногорска, сообщает администрация городского округа со ссылкой на Мингосуправления Московской области.
«Ребята узнали, как работают специалисты МФЦ, какие отделы есть в офисах «Мои документы» и какие услуги населению они предоставляют. Особо юным визитёрам понравились интерактивные игры, посвящённые определению цели визита в МФЦ и оформлению дубликата СНИЛС», — говорится в сообщении.Такие мастер-классы призваны помощь ребятам понять, как работают госучреждения, а также научиться пользоваться электронными сервисами. Благодаря, в том числе, и этим занятиям, в будущем ребята смогут самостоятельно решать вопросы, связанные с оформлением документов и получением различных госуслуг.
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Лев Каштанов