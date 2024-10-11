В образовательном комплексе на 420 детей в Красногорске начали монтировать лифты

Фото: iStock/Kerkez
Образовательный комплекс, рассчитанный на 160 младшеклассников и 260 воспитанников детского сада, возводят на территории жилого комплекса «Тетрис» в городском округе Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 60%, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас на объекте ведутся электромонтажные работы, идёт прокладка наружных инженерных сетей, устройство вентилируемого фасада и монтаж витражей. Стартовали работы по установке современного лифтового оборудования», — говорится в сообщении.Прилегающую территорию планируется благоустроить. Там установят спортплощадки, площадки для наблюдений за погодой и для изучения ПДД, а также разобьют газоны и посадят деревья и кустарник.
Строительство образовательного учреждение ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.
Читайте также:
На конкурсе «Парад ударных инструментов» ансамбль из Красногорска завоевал первое место
В Красногорске вручили партбилеты новым членам «Единой России»
Студент филиала Красногорского колледжа победил на всероссийском конкурсе
Лев Каштанов