На Пхукете пройдёт фестиваль «Слово о русском сердце»

05 сентября 2025, 15:39

Фото: пресс-служба культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце»

С 1 по 4 ноября 2025 года на острове Пхукет в Таиланде состоится международный культурно-просветительский фестиваль «Слово о русском сердце». Мероприятие организуют Россотрудничество совместно с АНО «Центр креативных индустрий “Новый город”».