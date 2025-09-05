На Пхукете пройдёт фестиваль «Слово о русском сердце»
С 1 по 4 ноября 2025 года на острове Пхукет в Таиланде состоится международный культурно-просветительский фестиваль «Слово о русском сердце». Мероприятие организуют Россотрудничество совместно с АНО «Центр креативных индустрий “Новый город”».
Фестиваль объединит сотни участников из России, Китая, Танзании, Индонезии, Таиланда и других стран. На площадке будут представлены выставки регионов России, этнокостюмы, работы молодых дизайнеров, фотовыставка «Непокорённый Курск», творческие мастерские, гастрофестиваль, театральные постановки, музыкальные выступления и показы мод.
Ключевой темой станет сотрудничество России и Таиланда в туризме, экономике, образовании и цифровых технологиях. Завершит фестиваль гала-концерт «Легенды от сердца России», приуроченный ко Дню народного единства и 100-летию Россотрудничества.
Чтобы принять участие, необходимо подать заявку на сайте. Регистрация открыта до 25 сентября.
