Политолог рассказал, как традиционные ценности совместимы с международной политикой

04 сентября 2025, 14:22

Политолог Брутер: традиционные ценности формируют внутреннюю политику

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Традиционные ценности пора вернуть на международную повестку дня, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «ШОС плюс», комментируя международный конкурс «Интервидение», цель которого — продвижение общечеловеческих и культурных ценностей.





Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с «Радио 1» заявил, что традиционные ценности важны и это обязательно для всех, кто имеет отношение к России.





«Насколько российские традиционные ценности могут быть актуальны для других стран, например, для Индии, у которой совершенно другая историческая культура, это вопрос. Насколько это совместимо политически и можно ли вместить их в международную политическую повестку — тоже вопрос», — сказал он.

«Они должны служить основой для принятия других решений. И мы ждем этого от других, в том числе даже в российско-американской повестке традиционные ценности могут сыграть какую-то роль. Здесь речь идет о подходе», — объяснил политолог.

«Здесь есть естественные границы, потому что традиции — это и есть то, вокруг чего формируется внутренняя политическая повестка. Например, в Индии, в Китае и в России внутренние традиции различаются. Нам этический суверенитет обязательно нужен для того, чтобы нашу же традицию сохранить. Для этого он нужен и индусам, и китайцам, и остальным», — пояснил Брутер.