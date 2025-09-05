Путин высказался об объединении платежных инструментов России и Китая
Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном объединении платежных инструментов России и Китая с целью упрощения поездок между странами. Об этом он сообщил в ходе Восточного экономического форума, который проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.
По словам главы государства, российские и китайские финансовые учреждения находятся в постоянном диалоге и обсуждают меры, направленные на повышение удобства расчётов для граждан обеих стран. Объединение систем оплаты, как отметил Путин, может стать важным шагом к развитию туристического и делового обмена между РФ и КНР.
На фоне этой инициативы особую актуальность приобрела недавняя новость о введении Китаем пробного безвизового режима для россиян. С 15 сентября граждане РФ с обычными загранпаспортами смогут находиться на территории КНР без визы до 30 дней. Об этом ранее сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Предполагается, что сочетание безвизового режима и взаимной интеграции платежных систем значительно упростит путешествия, повысит интерес к туристическим поездкам и укрепит экономические связи между странами.
