Путин высказался об объединении платежных инструментов России и Китая

05 сентября 2025, 13:53

Путин не исключил объединения платежных инструментов РФ и КНР для поездок

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможном объединении платежных инструментов России и Китая с целью упрощения поездок между странами. Об этом он сообщил в ходе Восточного экономического форума, который проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета.