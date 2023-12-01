На подмосковном стенде выставки «Россия» гостей научили управлять коптером, делать брелоки и кормушки

Стенд Московской области на выставке-форуме «Россия», развёрнуый в 75-м павильоне ВДНХ, наполнен активностями, которые привлекают посетителей. Гостей научили делать брелоки из костей и эко-кормушки, а также управлять коптером и оказывать первую помощь.