На подмосковном стенде выставки «Россия» гостей научили управлять коптером, делать брелоки и кормушки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Стенд Московской области на выставке-форуме «Россия», развёрнуый в 75-м павильоне ВДНХ, наполнен активностями, которые привлекают посетителей. Гостей научили делать брелоки из костей и эко-кормушки, а также управлять коптером и оказывать первую помощь.
На стенде специалисты Научно-исследовательского клинического института детства во главе с его руководителем Нисо Одинаевой представили проект «Наш участковый врач», портал «Здоровье.Детство», рассказали о мерах поддержки для врачей в регионе. Также посетителей учили проводить сердечно-лёгочную реанимацию и оказывать помощь при анафилактическом шоке.
Успешно попробовала провести сердечно-лёгочную реанимацию на манекене и студентка из Москвы Любовь.
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«Для нас огромная честь представлять здравоохранение региона. Сегодня рассказываем об уникальном проекте «Наш участковый врач». Его основная цель – поддержка участкового врача-педиатра, его профессиональных компетенций. Показываем на выставке многопрофильную виртуальную клинику», – рассказала директор НИКИ детства, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
«Стенд Московской области классный. Нам рассказали, как правильно оказывать помощь при остановке сердца. Я считаю, что такие мастер-классы нужно проводить как можно чаще. Ведь когда человеку становится плохо, мы должны быть в состоянии оказать ему необходимую помощь», – отметила Любовь.Александр из Щёлкова признался, что подмосковный стенд очень красивый. Также на нём можно почерпнуть много полезной информации.
«Помимо информации о производствах и инфраструктуре Московской области, здесь есть прикольные мастер-классы. Например, по оказанию медпомощи в виде непрямого массажа сердца и применения дефибриллятора. Прекрасная девушка научила нас, как себя вести в нештатной ситуации, показала приёмы и провела экзамен, указав на ошибки», – рассказал Александр.Мастерицы Хотьковской фабрики проводили для гостей мастер-класс по изготовлению брелоков из костей. Московская область – одна из не многих, где исторически бытовал косторезный промысел. Первые упоминания датируются XV веком. А в 40-х годах XX века на Хотьковской фабрике появилось отделение резьбы по кости.
«Для мастер-классов мы используем коровью косточку. Заранее на предприятии сделали заготовки, которые посетители гравируют с помощью бормашины. Рассказываем, как ей пользоваться, правильно держать. На изготовление обычно уходит 10-15 минут. Это очень увлекательное занятие, не оторвать ни взрослых, ни детей», – рассказала сотрудница Хотьковской фабрики резных художественных изделий Виктория Зверева.Также на подмосковном стенде с помощью профессиональных очков и программы-симулятора желающие могли почувствовать себя в качестве оператором дрона. Управлять гостям помогал инструктор подмосковной школы пилотирования FPV-дронов, открытой в этом году, Никита Некрасов.
«Главное – взлететь и держать горизонт. У дрона ручное управление, всё на механике, нужны плавные движения. Можно разгоняться до 200 км/час. Управлять трудно, но всё зависит от моторики. Детям очень интересно, они веселятся», – рассказал Никита.Помимо этого, гостям предлагали сделать эко-кормушки в форме уточки – символа регионального портала «Добродел». У них картонная основа. Даже если кормушка упадёт, она разложится уже через три месяца.
«У нас есть милые, приятные заготовки в форме птиц. При помощи клейстера на них крепятся разные семена. Получается уникальная и полезная работа. Все гости забирают свои изделия и могут повесить их около дома, в парке, наблюдать за тем, как птички будут радоваться», – рассказала ведущая мастер-класса Мария Максимова.На сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Чтобы поддержать Подмосковье, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать на карте Московскую область, отметить галочками номинации, и подтвердить свой выбор кнопкой «Проголосовать».
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Лора Луганская