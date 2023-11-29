Студент из Жуковского стал добровольцем на форуме-выставке «Россия»

Фото: Радио 1
Студент-волонтёр Авиационного техникума им. В. А. Казакова, Тимофей Салтаев стал добровольцем на форуме-выставке «Россия». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский со ссылкой на пресс-службу министерства образования Московской области.
На мероприятии Тимофей показал высокие профессионализм, ответственность и активное участие в организации и проведении выставки. В пресс-службе отметили непреходящий вклад молодого человека в обеспечение комфортной обстановки и безопасность на форуме.
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Мелисса Тимофеева