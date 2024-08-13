На подмосковную горячую линию для жителей Курской области поступило 500 звонков

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Операторы круглосуточной горячей линии для пострадавших из Курской области и их родственников уже приняли около 500 звонков. Линию запустили в Московской области в минувшие выходные, сообщила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.
«За двое суток на горячей линии приняли порядка 500 звонков. Чаще всего обращаются за помощью в получении выплаты 10 тыс. рублей, которую анонсировал президент. Наши операторы работают круглосуточно и помогают найти близких в пунктах временного размещения, оказывают психологическую помощь. Часто звонят неравнодушные жители, которые хотят помочь», – отметила Болатаева.Как пояснили в Министерстве социального развития Московской области, куряне также могут получить по подмосковной горячей линии информацию о размещении и эвакуации, уточнить номера телефонов оперативных служб в Курске.
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Получить консультацию можно по короткому номеру 122, добавочный 6, далее 1, если звонок из Московской области. Из региона можно позвонить по номеру +7 (800) 550-50-30.
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Лора Луганская