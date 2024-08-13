Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области уже приняли 860 жителей подвергшейся атакам ВСУ Курской области, большинство из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, по поручению которого в Курск отправили автобусы для доставки людей в пункты временного размещения.
«Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. Есть совсем малыши, которым не исполнилось и года. Кто-то приехал к нам вместе с мамами», – рассказал губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, ещё более 60 малышей до четырёх лет эвакуировали из местного Дома ребёнка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а в Егорьевский «Добрый дом» – 48 несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья.
Автобусы сопровождали фельдшеры, сотрудники Минсоцразвития и Госавтоинспекции Московской области. Во вторник утром 103 ребёнка с сопровождающими доставили в Центр медицинской и социальной реабилитации детей в Люберцах. Ещё 34 приехали в семейный центр помощи семье и детям «Вдохновение» в Коломне. А 17 мам с 25 детьми приняли в ступинском пансионате «Сосновый бор».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Ребят и сопровождающих, ранее прибывших в Подмосковье, разместили в пунктах временного пребывания. Они расположены в оздоровительных лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Родник» в Пушкине, «Мечта» в Подольске, а также в пансионате «Сосновый бор» в Ступине.
Для всех эвакуированных организовано горячее питание. При необходимости люди могут обратиться к врачам и за психологической помощью.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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