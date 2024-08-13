В Талдоме собрали помощь для приехавших в Клин детей из Курской области

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Сладости, продукты, летнюю одежду и тёплые вещи собрали для детей из Курской области, устроившихся в пунктах временного размещения (ПВР) в округе Клин, жители Талдома, этот гуманитарный груз передали для ребят сегодня, сообщает пресс-служба администрации Клина.
Участие в сборе гуманитарной помощи приняли многие, отметила исполняющая обязанности замглавы Талдомского округа Евгения Юрина.«Как только узнали, что в Клин привезли детей из Курска, я обзвонила волонтеров, поставили в известность администрацию и быстро собрали все необходимое Наш Талдом — очень дружный округ, быстрый на помощь и сборы», — рассказала талдомский волонтёр Ольга Белослутцева.
«Много талдомских организаций приняли участие в сборе помощи, много неравнодушных людей, сами сотрудники администрации округа экстренно собрали, что смогли, и привезли», — сказала Юрина.Пункты временного размещения для эвакуированных их Курской области открыты в клинских лагерях «Горизонт» и «Звонкие голоса», сейчас там находится более 200 детей и взрослых.
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