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В Талдоме собрали помощь для приехавших в Клин детей из Курской области

13 августа 2024, 17:40
Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Сладости, продукты, летнюю одежду и тёплые вещи собрали для детей из Курской области, устроившихся в пунктах временного размещения (ПВР) в округе Клин, жители Талдома, этот гуманитарный груз передали для ребят сегодня, сообщает пресс-служба администрации Клина.
«Как только узнали, что в Клин привезли детей из Курска, я обзвонила волонтеров, поставили в известность администрацию и быстро собрали все необходимое Наш Талдом — очень дружный округ, быстрый на помощь и сборы», — рассказала талдомский волонтёр Ольга Белослутцева.
Участие в сборе гуманитарной помощи приняли многие, отметила исполняющая обязанности замглавы Талдомского округа Евгения Юрина.



«Много талдомских организаций приняли участие в сборе помощи, много неравнодушных людей, сами сотрудники администрации округа экстренно собрали, что смогли, и привезли», — сказала Юрина.
Пункты временного размещения для эвакуированных их Курской области открыты в клинских лагерях «Горизонт» и «Звонкие голоса», сейчас там находится более 200 детей и взрослых.

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#клин
#гуманитарная помощь
#дети
#талдом
#курская область
На восьми дорогах Подмосковья починили «лежачих полицейских»
13 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые искусственные неровности отремонтировали сотрудники Мосавтодора на восьми дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт «лежачих полицейских» провели на улице Девичье Поле в Коломне, на улице Набережная в селе Мамонтово Богородского округа, в Фабричном проезде в деревне Пирогово округа Мытищи, на Томилинской улице в Дзержинском, Крыловской улице в Пушкине и улице Мичурина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Кроме того, искусственные неровности отремонтировали на проезде Шестакова и на Колхозной улице в Лыткарине.

В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость рядом с социально значимыми объектами, а также на опасных участках, где часто происходят ДТП из-за нарушения скоростного режима.

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Назван самый безопасный транспорт в Петербурге
Эксперт по безопасности движения Лепешкин заявил о безопасности трамваев
13 августа 2024, 17:52

Фото: iStock/Sanga Park

Начальник службы безопасности движения СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Лепешкин заявил, что наиболее безопасным транспортом в городе является трамвай.
«За полгода трамвайные вагоны осуществили более 1,2 млн рейсов. При этом произошло 29 ДТП с пострадавшими с участием трамваев, 15 из них – это падения пассажиров, из которых ноль – по вине водителей. В среднем ежедневно на трамваях в рейс выходит порядка тысячи водителей. За полгода по вине водителей трамваев произошло всего 4 ДТП с пострадавшими. Трамвай, наверное, – это самый безопасный вид транспорта», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Лепешкин.

До этого автоэксперт Владимир Сажин поддержал идею об отправке водителям смс-уведомления об эвакуации их автомобиля за 10 минут до её проведения.

«Но здесь может взбунтоваться бизнес, который эвакуирует транспортные средства, потому что с транспортных средств они тоже берут деньги. Однако ситуации в жизни бывают разные и если человек в десять минут уложился, устранил нарушение, то пускай он получает штраф и не будет никаких спорных вопросов», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что 350 автобусов большого класса марки ЛиАЗ поступило в парк подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», новые машины обслуживают 160 пассажирских маршрутов.

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#санкт-петербург
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В Московской области откроют около 30 ярмарок школьных товаров
13 августа 2024, 17:47

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В 15 городских округах Подмосковья с приближением осени начинают работу школьные ярмарки, где можно будет купить всё необходимое для учёбы. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
«Всего в этом году в регионе откроют 29 ярмарок со школьными принадлежностями, где организуют более 1350 торговых мест. Такой формат пользуется спросом у родителей, так как в одном месте можно приобрести канцелярские принадлежности, тетради, портфель или рюкзак, школьную форму и товары для творчества», – отметили в министерстве.
В рабочем посёлке Монино городского округа Щёлково на улице Линейной уже открылся первый школьный базар, который будет работать до 18 августа.

Узнать график работы школьных ярмарок и их адреса можно по ссылке.

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В ЖК «Южная Битца» Ленинского округа построят школу на 1150 мест
#школа
#школьники
#ярмарка
#базар
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
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Готовность капремонта двух корпусов школы в Наро-Фоминске превысила 75%
13 августа 2024, 17:11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Два корпуса школы №9 имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта В.В. Лебедева, расположенные на улице Шибанова в Наро-Фоминске, капитально ремонтируют, общая строительная готовность зданий составила более 75 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас на объектах монтируют электроснабжение, устанавливают двери, ведётся внутренняя отделка помещений и фасадные работы. Кроме того, во втором корпусе монтируют систему отопления и кладут плитку в санузлах. На прилегающей территории проводится благоустройство. В работах задействованы 170 человек, используется три единицы техники», — говорится в сообщении.
Капитальный ремонт проводится на средства из бюджета Московской области. Сдать обновлённые объекты образования должны до начала учебного года.

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#наро-фоминск
#школа
#капитальный ремонт
#министерство строительного комплекса мо
#капремонт
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Крупные ритейлеры поддержали предложение ФАС о снижении цен на ряд моделей
DNS, «Эльдорадо» и «Ситилинк» поддержали предложение ФАС об ограничении цен
13 августа 2024, 17:04

Фото: iStock/digitalgenetics

Российские ритейлеры DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» выразили готовность поддержать предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и ограничить цены на ряд моделей техники. Об этом представители компаний сообщили в беседе с РИА Новости.
Ранее в этот день ведомство предложило крупнейшим российским ритейлерам добровольно снизить цены на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники.

В пресс-службе DNS отметили, что, также как и в 2023 году, готовы поддержать предложение ФАС. Работа над составлением перечня наиболее популярных моделей электроники уже ведётся.

О том же сообщили и в компании «Ситилинк», подчеркнув, что смогут сообщить подробности о ходе работ позднее.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» также приняла предложении и фиксации низких цен на наиболее популярную технику в преддверии нового учебного года. В скором времени компания подготовит перечень этих товаров, цена на которые останется неизменной до конца сентября.

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#фас
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#россия
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Жительница Подмосковья вырастила гигантский огурец
13 августа 2024, 16:50

Фото: Анастасия Сараева

Огурец-гигант длиной 75 сантиметров и весом 1 килограмм 888 граммов вырастила на своём огороде в деревне Востряково городского округа Домодедово Ирина Баштавая, передаёт корреспондент Анастасия Сараева.
«Это огурец сорта «Китайский», они все длинные, меньше 30 см не бывают. Этот я заприметила, когда он был уже 45 сантиметров, подвязала к опоре теплицы. В день он прибавлял по два сантиметра, я измеряла, и после того, как он вырос до 60 сантиметров, решила, оставить пусть растёт. Вот и вырос наш домодедовский огурец-гигант. Сняли, потому уже несколько дней не прибавлял в длине», — рассказала Ирина Баштавая.
Она также сообщила, что не собирается фиксировать огурец в Книге рекордов России. При этом сейчас рекордсменом считается огурец, выращенный в Ярославле. Его длина составляет 70 сантиметров, то есть он на пять сантиметров короче подмосковного гиганта.

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#домодедово
#огород
#рекорд
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«ВБ Девелопмент» Бакальчука задолжало Wildberries более 30 млрд рублей
13 августа 2024, 16:25

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Учреждённое Владиславом Бакальчуком проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало перед головной компанией более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в плесс-службе «РВБ» — юридического лица объединённых Russ и Wildberries.
Отмечается, что в преддверии нового сезона маркетплейс и обновлённая команда сосредоточены на вводе в эксплуатацию новых складских помещений. В течение августа-сентября этого года запланировано ввести свыше 550 тысяч квадратных метров складских помещений в Волгограде, Владимире, Самаре, Рязани, Котовске и Сарауле.

Одновременно с этой работой компания также проводит аудит «ВБ Девелопмент», который связан с несвоевременным выполнением обязательство по строительству логистических центров. Уточняется, что с января 2023 по июнь 2024 в эксплуатацию было введено всего 400 тысяч квадратных метров складов, а общая кредиторская задолженность компании составила свыше 30 миллиардов рублей.

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#склад
#деньги
#строительство
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В Домодедове готовят к открытию новую школу на 825 мест
13 августа 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 мест, построили на Высотной улице в Домодедове, здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь новой школы составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Здание разделено на блок для младшеклассников на 300 учеников и блок для основной и старшей школы на 525 человек. В школе размещаются учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, два спортивных зала, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, медпункт и прочие необходимые помещения», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории установлен стадион, детские площадки и оборудовано место для проведения торжественных мероприятий.

В настоящее время в школе собирают и расставляют мебель.

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#домодедово
#школа
#строительство
#новостройка
#министерство строительного комплекса мо
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Автоэксперт Моржаретто объяснил выгоду расширения действие ОСАГО на Белоруссию
13 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/David Gyung

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил о том, что решение о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года было очень долгожданным и станет осень выгодным.
«Долгожданное решение, выгодно это будет, наверное, всем. В первую очередь тем людям, которые живут в приграничных регионах, жителям, допустим, Смоленской области, которые ездят туда-сюда регулярно, но и туристам тоже, потому что Белоруссия — одно из интереснейших направлений для выездного туризма», — пояснил в беседе с RT специалист.

А адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал обновлённые требования Минздрава по составу автомобильной аптечки.

«Это всё на уровне рекомендаций. Раньше отсутствие аптечки было неисправностью, при которой запрещалась эксплуатация. А теперь это исключено из перечня неисправностей, и поэтому её можно иметь, а можно и не иметь. Это больше не нарушение. Это необязательно, и никто это не будет соблюдать», — высказался в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.

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