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На Поклонной горе возложили цветы в День ветеранов боевых действий

Фото: iStock/Nellmac

В среду, 1 июля, на Поклонной горе в Москве у памятника Воинам-интернационалистам прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий.



Мероприятие проводится ежегодно уже на протяжении 18 лет. Организовать его удалось при помощи Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», «Союза десантников» и «Общества инвалидов войны в Афганистане «Московский дом солдатского сердца», сообщает Общественная Служба Новостей.

На встрече собрались ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов, которые состоялись после окончания ВОВ, в том числе Герои России и Герои Советского Союза, а также депутаты и члены ветеранских организаций.

На сегодняшний день праздник не имеет официального статуса. Однако это не мешает участникам собираться и вспоминать боевых товарищей и поздравлять друг друга.

Элина Позднякова

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