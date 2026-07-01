На Поклонной горе возложили цветы в День ветеранов боевых действий
В среду, 1 июля, на Поклонной горе в Москве у памятника Воинам-интернационалистам прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий.
Мероприятие проводится ежегодно уже на протяжении 18 лет. Организовать его удалось при помощи Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», «Союза десантников» и «Общества инвалидов войны в Афганистане «Московский дом солдатского сердца», сообщает Общественная Служба Новостей.
На встрече собрались ветераны боевых действий всех войн и локальных конфликтов, которые состоялись после окончания ВОВ, в том числе Герои России и Герои Советского Союза, а также депутаты и члены ветеранских организаций.
На сегодняшний день праздник не имеет официального статуса. Однако это не мешает участникам собираться и вспоминать боевых товарищей и поздравлять друг друга.
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