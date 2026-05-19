Первые ветераны СВО начали реабилитацию в бассейне Клинской больницы
В бассейне реабилитационного отделения Клинской больницы после ремонта дали старт циклу занятий с участниками спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.
Сначала для бойцов провели консультацию психолога, а затем предложили комплекс лечебных упражнений с гидромассажем и свободным плаванием.
«Занятия лечебным плаванием мы назначаем при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, а также при ранениях», – рассказала врач физической и реабилитационной медицины Клинской больницы Ирина Новикова.На занятиях используют самые эффективные методики, направленные не только на физическое восстановление вернувшихся с фронта, но и на социальную реабилитацию. Упражнения помогают быстрее вернуться к полноценной мирной профессиональной, семейной и общественной жизни.
Бассейн в больнице восстановили после долгого простоя. Он работает для тех, кто восстанавливается после болезней и травм. Пока на приглашение медработников откликнулись трое военнослужащих. Но реабилитологи надеются, что их пример воодушевит других.
Медработники предлагают записаться на занятия в бассейне как вернувшимся со службы, так и бойцам, которые приходят с передовой в отпуск. Бассейн работает по будням с 10 до 17 часов.