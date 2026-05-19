Первые ветераны СВО начали реабилитацию в бассейне Клинской больницы

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В бассейне реабилитационного отделения Клинской больницы после ремонта дали старт циклу занятий с участниками спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.





Сначала для бойцов провели консультацию психолога, а затем предложили комплекс лечебных упражнений с гидромассажем и свободным плаванием.

«Занятия лечебным плаванием мы назначаем при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы, а также при ранениях», – рассказала врач физической и реабилитационной медицины Клинской больницы Ирина Новикова.