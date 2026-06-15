Ветераны СВО из реабилитационного центра «Ясенки» совершили прыжок с парашютом

15 июня 2026, 19:46

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Участники спецоперации из реабилитационного центра «Ясенки» под Подольском совершили прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.





Во время полёта они испытали минуты свободного падения на скорости около 200 км/ч, а затем плавно спустились под куполом парашюта.

«Каждый прыжок выполнялся в тандеме с инструктором, что делает экстремальное приключение безопасным. Для участников СВО это не просто выброс адреналина, а важный шаг по пути восстановления. Преодоление страха высоты помогает вернуть веру в себя и открыть новые горизонты», – сказали в министерстве.