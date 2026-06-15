Ветераны СВО из реабилитационного центра «Ясенки» совершили прыжок с парашютом
Участники спецоперации из реабилитационного центра «Ясенки» под Подольском совершили прыжок с парашютом с высоты 4000 метров. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Во время полёта они испытали минуты свободного падения на скорости около 200 км/ч, а затем плавно спустились под куполом парашюта.
«Каждый прыжок выполнялся в тандеме с инструктором, что делает экстремальное приключение безопасным. Для участников СВО это не просто выброс адреналина, а важный шаг по пути восстановления. Преодоление страха высоты помогает вернуть веру в себя и открыть новые горизонты», – сказали в министерстве.
Организаторы назвали такие мероприятия мощным инструментом комплексной реабилитации. Прыжки помогают участникам СВО поверить в свои силы, справиться со страхами и получить заряд положительных эмоций.
Проект получил поддержали Министерство информации и молодёжной политики Московской области, а также Государственный фонд «Защитники Отечества».