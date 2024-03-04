На Приморье впервые обрушился огненный смерч

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Огненный смерч впервые зафиксировали в Приморье, где бушуют природные пожары, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Примгидромета Варвару Коридзе.
Очевидцы распространили в соцсетях видео необычного вихря, который из светлого постепенно темнеет до чёрного И вздымается на десятки метров.
Редкое природное явление было снято в приморском поселке Провалово Барабашевского сельского поселения Хасанского округа.
2 марта представитель правительства региона сообщил о двух природных пожарах площадью 363 га возле населенных пунктов Хасан и Гвоздево. 3 марта площадь пожаров возросла до 3,8 тыс. га. В Хасанском муниципальном округе ввели особый противопожарный режим, огонь пошел на посёлки Зарубино и Сухановку. Также сохраняется риск направления еще и в сторону села Витязь и поселка Рязановка.
Огненный смерч представляет собой вихрь дыма, огня и пепла. Он возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер.
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Редкое природное явление было снято в приморском поселке Провалово Барабашевского сельского поселения Хасанского округа.
Огненный смерч представляет собой вихрь дыма, огня и пепла. Он возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер.
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Ювелина Бернст