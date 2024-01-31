На расселение по жилищным сертификатам в Московской области подано уже 350 заявок

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Переселенцы из аварийных домов Подмосковья с начала года подали 350 заявок на жилищные сертификаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса региона.
«На данный момент от семей, проживающих в аварийных домах, поступило 349 заявлений на получение такой меры соцподдержки. Больше всего заявлений подали жители Шатуры, Воскресенска и Серпухова. Получить сертификат могут собственники помещений в домах, признанных аварийными после 2017 года и включённых в областную программу переселения», – уточнили в пресс-службе.Расселение аварийного жилья проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Ранее сообщалось, что в рамках нового этапа квартиры получат около 24 тыс жителей Подмосковья.
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Лора Луганская