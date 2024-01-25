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Первые переселенцы из аварийного жилья в Коломне получили сертификаты на квартиры

25 января 2024, 14:30
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

400 жителей Коломенского городского округа получат новые квартиры за время второго этапа программы расселения аварийного жилфонда, который стартовал в Подмосковье. Первые переселенцы уже получила жилищные сертификаты, сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.
«В Коломне подписаны первые 10 соглашений с собственниками аварийных помещений. В качестве меры социальной поддержки они выбрали жилищный сертификат», – говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, с 1 января в Московской области стартовал новый этап программы переселения – он касается домов, признанных аварийными после 2017 года. По этой программе в Коломне расселят 400 человек, занимающих 7 тыс кв м аварийного жилья.


Переселенцы могут оплатить строительство дома или выбрать жилищный сертификат, который даёт возможность приобрести квартиру в новостройке или на вторичном рынке.

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#московская область
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В автобусах с баннерами «Зима в Подмосковье» совершили 330 тыс поездок
25 января 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье с середины декабря прошлого года совершили около 330 тыс поездок на автобусах Мострансавто с баннерами «Зима в Подмосковье». Баннеры размещены на 60 автобусах большого класса, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Туристический проект правительства Московской области популяризирует достопримечательности и места отдыха в регионе. Тематически брендированные транспортные средства курсируют в разных городах региона», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что Мострансавто обслуживает около 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов. Каждый день на линиях работают более 4,7 тыс автобусов.

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#московская область
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Госдума приняла в I чтении законопроекты о наказании за треш-стримы
25 января 2024, 14:38

Фото: istockphoto/Serhii Hryshchyshen

Два законопроекта предусматривают штрафы до 700 тысяч рублей.
Публичная демонстрация умышленного преступления в социальных сетях в проекте признается отягчающим обстоятельством.

Ранее сообщалось, что внесённые документы ужесточают наказание за 10 преступлений, которые, по мнению законодателей, чаще всего встречаются в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.

В пояснительной записке было сказано, что треш-стримеры «играют на садистских инстинктах определенного сегмента пользователей», в том числе детей, а также значительно повышают общественную опасность деяний, которые демонстрируются на подобных трансляциях.

Одна из недавних историй случилась в Нижнем Тагиле. Треш-стример издевался над собакой в прямом эфире, писал Telegram-канал SHOT, ссылаясь на начальника пресс-службы УВД Екатеринбурга Валерию Горелых.

Уточняется, что треш-стример Булат Муратов избивал собаку во время прямого эфира. Приехавшие к нему сотрудники службы спасения более десяти часов пытались вытащить пса из квартиры, им удалось это сделать только распели дверь. Спасённую собаку отправили в приют для животных в Свердловской области.

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#блогер
#госдума
#закон
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Строительство Мытищинской хорды будет завершено в конце 2024 года
25 января 2024, 14:36

Фото: Дмитрий Белицкий

К концу года завершится строительство Мытищинской хорды и реконструкция Пироговского и Афанасовского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Реализацию строительных работ Мытищинской хорды проверил губернатор московской области Андрей Воробьёв.

«Мытищинская хорда – это концессионная дорога, которую мы откроем в конце года. 16 километров будут связывать Ярославское и Дмитровское шоссе. По сути, она станет дублером очень загруженного Осташковского шоссе. Знаю, что жители его очень ждут. Понимаем, насколько важно сдать дорогу в срок, поэтому держим все на контроле», — поделился Андрей Воробьёв.

После открытия новой автомагистрали будет оптимизировано движения на существующих маршрутах или запуск новых в городском округе. Также для регулирования потоков машин подключат систему оплаты «Свободный поток».

Стоит отметить, что в настоящий момент на объекте работают порядка 150 единиц техники и 750 человек. Кроме этого, весной планируется увеличение рабочих до 1200 человек.

Помимо хорды, к конце года будут полностью реконструированы Пироговское и Афанасовское шоссе.

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#реконструкция
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Региональное Минэкологии с начала года не выявило птичьего гриппа в Подмосковье
25 января 2024, 14:17

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Случаев птичьего гриппа в Московской области с начала года обнаружено не было. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По его словам, сотрудники Минэкологии мониторят ситуацию вокруг птицеводческих хозяйств региона. Цель – своевременное выявление и профилактика распространения высокопатогенного гриппа птиц.
«С начала года провели уже 14 рейдовых мероприятий в окрестностях крупных птицеводческих хозяйств. Обнаружено лишь четыре павших особи голубя. Лабораторный анализ биоматериала не выявил случаев гриппа птиц», – отметил министр.
По данным Россельхознадзора, в минувшем году в России зафиксировали 75 вспышек птичьего гриппа, в том числе 58 – среди диких птиц. Птицеводам рекомендовали исключить контакты домашнего поголовья с дикими пернатыми.

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Александр Калтайс заменил депутата Кирилла Жигарева в Мособлдуме
25 января 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Александр Калтайс стал новым депутатом Мособлдумы, сообщается в телеграм-канале регионального парламента. На заседании ему был передали вакантный мандат.
«Кандидатура была выдвинута партией ЛДПР в соответствии с партийным списком. Дополнительные выборы не проводились», – говорится в сообщении.
Неделю назад Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Жигарева. Такое решение было принято на основании поступившего от него заявления.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Калтайса, вручив ему удостоверение и нагрудный знак депутата.

Александр Калтайс родился 11 января 1968 года. Закончил Институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Является менеджером в области государственного и муниципального управления.

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#московская область
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Блиновская и ее семья не смогут выплатить долги и объявят о банкротстве
Адвокат: Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов
25 января 2024, 14:14

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская не сможет погасить многомиллионные долги государству, по этой причине она будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера Наталия Сальникова.
Сальникова подчеркнула, что о своем банкротстве также планируют заявить супруг задержанной Алексей Блиновский и ее родители. По словам адвоката, иных выходов кроме банкротства «может не остаться».

Напомним, блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, стало известно, что королева «Марафонов желаний» его не соблюдала.

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#ск
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«Служу отечеству»: Стрелков отреагировал на приговор суда
25 января 2024, 14:06

Фото: «Радио 1»

25 января Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева из зала суда.

Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

«Назначить Гиркину наказание в виде четырех лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
На вопрос понятен ли ему приговор, фигурант ответил: «Служу отечеству».

Дело в отношении бывшего министра обороны ДНР было возбуждено 18 июля 2023 года. Стрелкова задержали в Москве через три дня.

Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.

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#приговор
#днр
#суд
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В Шатуре начали работу по техобслуживанию газового оборудования в квартирах
25 января 2024, 13:50

Фото: Анастасия Хренкова

С заботой о безопасности. Техобслуживание газового оборудования проводят специалисты «Мособлгаза» в квартирах жителей Шатуры. роб этом сообщил корреспондент.
В многоквартирных домах в городском округе Шатура началась проверка исправности оборудования и техническое состояние газопровода.

«Информирование жителей происходит посредством размещения объявлений на информационных стендах. График проведения обследования внутриквартирного газового оборудования размещён на официальном сайте АО «Мособлгаз», а также администрация городского округа Шатура ежемесячно размещает этот график на своём официальном сайте», — поделилась начальник отдела жилищной политики администрации городского округа Шатура Любовь Жукова.

Стоит отметить, что во время обхода квартир специалисты могут выявить и устранить утечки газа, произвести очистку засорившихся форсунок и замену прокладок.

С 1 января 2024 года в Московской области услугу техобслуживания газового оборудования предоставляет только АО «Мособлгаз» 1 раз в год.

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#шатура
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#газпром
#администрация
#газоснабжение
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В Балашихе открыл приём передвижной офис МосОблЕИРЦ
25 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Передвижной офис МосОблЕИРЦ открылся в четверг, 25 января, у дома №25 по улице 1 Мая в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса Московской области.
«В мобильном офисе жители могут передать показания счётчиков воды и электричества, оплатить ЖКУ по безналичному расчёту, получить справку о задолженности или о её отсутствии, а также копию платёжки и выписку из финансово-лицевого счёта», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в мобильном офисе можно получить консультацию по всем вопросам, касающимся оплаты ЖКУ.

В Балашихе мобильный офис открылся в 10:00 и будет работать до 15:30. Посмотреть график выездов можно на сайте МосОблЕИРЦ.

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#мособлеирц
#балашиха
#жкх
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