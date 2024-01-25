Первые переселенцы из аварийного жилья в Коломне получили сертификаты на квартиры

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
400 жителей Коломенского городского округа получат новые квартиры за время второго этапа программы расселения аварийного жилфонда, который стартовал в Подмосковье. Первые переселенцы уже получила жилищные сертификаты, сообщили в пресс-службе подмосковного Минстроя.
«В Коломне подписаны первые 10 соглашений с собственниками аварийных помещений. В качестве меры социальной поддержки они выбрали жилищный сертификат», – говорится в сообщении.Как напомнили в министерстве, с 1 января в Московской области стартовал новый этап программы переселения – он касается домов, признанных аварийными после 2017 года. По этой программе в Коломне расселят 400 человек, занимающих 7 тыс кв м аварийного жилья.
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Лора Луганская