Жителям посёлка Южный разъяснили правила использования жилищных сертификатов

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев встретился с жителями посёлка Южный в Климовске, главной темой встречи было использование жилищных сертификатов при расселении из аварийного жилья, сообщает пресс-служба министерства.
«Договорились с жителями, что приступаем к сбору всей необходимой информации о статусе жилых помещений, выбранном ими способе расселения», — сказал Локтев.
Он добавил, что для удобства жителей был создан специальный чат, где можно обмениваться информацией о расселении, сроках, условиях, а также отвечать на все вопросы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что 33 дома в посёлке Южный, пострадавшем от перебоев с отоплением, слишком ветхие для полноценного ремонта, поэтому собственникам этого жилья будут предложены сертификаты на покупку недвижимости из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр.
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Лев Каштанов