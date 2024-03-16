На Сахалине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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На Сахалине самолет DНC-6 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы во время старта чартерного технического рейса, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура на своей странице в Telegram.
На борту в этот момент находились два члена экипажа. О пострадавших не сообщается.
Инцидент случился в аэропорту Ноглики. Самолет выполнял рейс по маршруту Ноглики—Сахалин.
Сахалинская транспортная прокуратура пообещала проверить соблюдение законов о безопасности полетов в зимнее время, а также оценить исполнение требований по содержанию взлетно-посадочной полосы и готовности аэропортовых служб.
Ранее сообщалось, что в США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки во время полета. Самолет летел из Сан-Франциско в Орегон. Экипаж ни о каких проблемах не сообщал. Отсутсвие детали заметила уже постполетная инспекция.
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Инцидент случился в аэропорту Ноглики. Самолет выполнял рейс по маршруту Ноглики—Сахалин.
Ранее сообщалось, что в США Boeing 737 авиакомпании United Airlines потерял часть обшивки во время полета. Самолет летел из Сан-Франциско в Орегон. Экипаж ни о каких проблемах не сообщал. Отсутсвие детали заметила уже постполетная инспекция.
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Ювелина Бернст