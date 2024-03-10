Пилоты пассажирского самолета уснули во время рейса

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Два пилота авиакомпании Batik Air уснули во время рейса, сообщает Metro.
На борту воздушного судна находились 153 пассажира. В результате инцидента пострадавших нет, самолет лишь немного отклонился от курса.
Один из пилотов вовремя проснулся и сумел вернуться на прежнюю траекторию полета. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пилоты от работы отстранены, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Известно, что один из летчиков попросил его подменить на время отдыха, однако вскоре уснул и второй командир судна.
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Один из пилотов вовремя проснулся и сумел вернуться на прежнюю траекторию полета. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пилоты от работы отстранены, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Хохлова