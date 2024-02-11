На Сахалине ввели карантин после выявления птичьего гриппа

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Власти Сахалинской области ввели карантин из-за выявленного случая высокопатогенного гриппа птиц на птицефабрике «Островная». Сообщение об этом содержится в документе, опубликованном на портале нормативно-правовых актов губернатора и правительства региона.
«С 9 февраля 2024 года установить ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ „Город Южно-Сахалинск“, а также на отдельной территории муниципального образования „Анивский городской округ“ на срок до истечения 21 календарного дня после убоя последней птицы», - говорится в указе.Документ подписан губернатором региона Валерием Лимаренко.
Помимо этого, правительством области подписаны постановления об изъятии птиц и продукции птицеводства из эпизоотического очага, а также о проведении изъятия птиц в угрожаемой зоне.
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