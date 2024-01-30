Вирусолог Волчков: «Птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие»

Фото: istockphoto.com/Manjurul
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что птичий грипп является очень опасным, поскольку представляет собой потенциальное биологическое оружие.
Эксперт отметил, что из-за его опасности учёные мира относятся к вирусу с особой осторожностью.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.
Читайте также:
Отказ от вакцинации: риски для здоровья непривитого ребенка
Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово
Вирусолог Аграновский опроверг опасность вирусов из мерзлоты Сибири
«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – пояснил в беседе с Газета.ру Волчков.
Читайте также:
Отказ от вакцинации: риски для здоровья непривитого ребенка
Врач Болибок: Вакцину от оспы обезьян нет смысла применять массово
Вирусолог Аграновский опроверг опасность вирусов из мерзлоты Сибири
Мелисса Тимофеева