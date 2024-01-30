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Вирусолог Волчков: «Птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие»

30 января 2024, 18:01
Фото: istockphoto.com/Manjurul

Фото: istockphoto.com/Manjurul

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что птичий грипп является очень опасным, поскольку представляет собой потенциальное биологическое оружие.
Эксперт отметил, что из-за его опасности учёные мира относятся к вирусу с особой осторожностью.

«Специалисты понимают, какая сила стоит за птичьим гриппом, поэтому по поводу него существует максимальная настороженность. Его активно мониторят, что не делали, например, с коронавирусами, которые до пандемии считались не очень опасными патогенами. С коронавирусами работали на лайтовом уровне безопасности, что создало предпосылку вирусного побега. С птичьим гриппом никто так не работает. Все прекрасно понимают, что птичий грипп — это потенциальное биологическое оружие», – пояснил в беседе с Газета.ру Волчков.


Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что опасность вирусов, обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири, не доказана научно.

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#грипп
#специалисты
#опасность
#вирусолог
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Подмосковный гематолог Аппалуп предупредила о влиянии курения вейпа на свёртываемость крови
30 января 2024, 17:38

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Курение вейпа отрицательно влияет на свёртываемость крови. Об этом в эфире «Радио 1» заявила главный врач Московского областного Центра крови Мария Аппалуп. При этом она сослалась на лабораторные исследования.
«Во время применения вейпа в организм попадают вещества, которые отравляют клетки печени и сосудов. Из-за этого снижается потенциал свёртывания крови. Я это видела своими глазами. Если вечером человек долго курил вейп, утром у него по всему лицу и телу выступит сыпь. Это связано со снижением факторов свёртывания, и это подтверждено лабораторными исследованиями», – сказала собеседница «Радио 1».
По словам Аппалуп, снижение свёртываемости крови может, в свою очередь, привести к летальному исходу, если курильщик вейпа получит серьёзные травмы.
«Если у человека на фоне полного здоровья произойдёт токсическое снижение факторов свёртывания, то, когда он получит травму, какое-то повреждение, попадёт в аварию, это может вызвать фатальные последствия», – предупредила врач.
Аппалуп добавила, что длительное применение вейпа тотально отравляет кровь, и её компоненты становятся непригодными ни для самого человека, ни в том случае, если планирует стать донором.

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#кровь
#вейпы
#курение
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#здоровье
#московская область
#подмосковье
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В Ленинском строительство поликлиники закончат к концу 2024 года
30 января 2024, 17:03

Фото: Константин Семенец

До конца года в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского городского округа завершат строительство поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил ход работ, которые ведутся за счет инвестора, а также обсудил со строителями планы по вводу других объектов социальной инфраструктуры в жилом комплексе.

«Мы сегодня на большой строящейся поликлинике на 1 тыс. посещений в сутки, чтобы еще раз убедиться, что к концу года она будет сдана. Запрос на первичное звено огромный. Эта поликлиника будет соответствовать всем современным стандартам. Важно чтобы все специалисты – и узкие, и общей практики, детские врачи были в достаточном количестве. <…> Для врачей, которые покупают здесь квартиры, строительная компания создает специальные условия приобретения, и у нас для них действуют программы поддержки», — поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что новая поликлиника будет обслуживать 45 тысяч человек, из которых 13 тысяч — дети. в настоящий момент объект готов на 62%

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#строительство
#губернатор
#врачи
#дети
#поликлиника
#подмосковье
#ленинский городской округ
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МОНИКИ им Владимирского получил более 300 единиц лёгкого медоборудования
30 января 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 300 единиц лёгкого медицинского оборудования закупили для Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского в минувшем году, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
В числе нового оборудования наркозно-дыхательные аппараты, офтальмологические лазеры, аппараты для УЗИ, эндоскопы и многое другое.

«Полученное оборудование используется в отделениях кардиохирургии, детской реанимации челюстно-лицевой хирургии, оперблоке, и интенсивной терапии и прочих», — рассказал глава МОНИКИ Константин Соболев.

Всего в прошлом году новым оборудование было оснащено более 20 отделений и филиалов клинического института. Медицинскую технику закупили в рамках областной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза

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Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение
#моники
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
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Флеболог Якушкин рассказал, как полностью избавиться от варикоза
Флеболог Сергей Якушкин заявил, что варикоз нельзя вылечить при помощи лекарств
30 января 2024, 15:08

Фото: istock / Albina Gavrilovic

Терапевт Елена Малышева и флеболог Сергей Якушкин в эфире программы «Жить здорово!» рассказали, что варикоз нельзя полностью вылечить только с помощью препаратов.

«Таблетки варикоз не вылечат», — заверил флеболог.
Он пояснил, что больные вены необходимо удалять. По словам Якушкина, если не делать операцию, болезнь может дальше развиваться. Флеболог отметил, варикоз может провоцировать тромбофлебит и трофические язвы.



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«Тромб образовался, он может полететь вверх, поскольку к верху вены расширяются, и залететь в легкие, тогда у вас будет тромбоэмболия легочной артерии (закупорка легочной артерии сгустком крови, которая может привести к летальному исходу — прим. ред.)», — подытожила Малышева.
Ранее диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#болезнь
#больные
#терапевт
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Чат-ботом, принимающим жалобы перед записью к врачу, воспользовались 20 тыс жителей Подмосковья
30 января 2024, 14:43

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области жалобы пациента на самочувствие перед записью к врачу начал собирать чат-бот. Сервисом уже воспользовались более 20 тыс пациентов, рассказала первый зампредседателя правительства региона Светлана Стригункова.
Сервис доступен при записи к врачу по 12 специальностям. Это хирургия, урология, терапия, стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия и другие. С помощью искусственного интеллекта чат-бот анализирует полученную информацию и предлагает записаться к нужному специалисту.
«Мы запустили сбор и аналитику жалоб на самочувствие у пациентов при записи на приём через чат-бот. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приёме врач видит симптомы. Это позволяет ему быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались более 20 тыс человек», – отметила Стригункова.
Сначала искусственный интеллект проведёт опрос и выяснит жалобы. Это может быть температура, головная боль, слабость. При необходимости система задаст уточняющие вопросы. Всю информацию умный помощник передаст в ЕМИАС и предложит записаться к нужному специалисту. Заполнение анкеты займет 2,5 минуты.

Оформить запись может в чат-боте в Telegram.

Стригункова добавила, что в Подмосковье продолжают внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения. Нейросеть уже помогает расшифровывать рентгеновские снимки, преобразует голос врача в текст и записывает результаты УЗИ-исследований в электронную медицинскую карту пациента.

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Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение
Диетолог Янг: привычка высыпаться помогает снизить индекс массы тела
30 января 2024, 13:33

Фото: istock / vadimguzhva

Врач-диетолог Лиза Янг назвала качественный сон самым эффективным способом похудеть и оздоровить организм. Советы по похудению публикует журнал Eat This, Not That!.

Янг отметила, что у людей с нормальным индексом массы тела заболевания сердца, высокое давление и диабет развиваются реже, чем у тех, у кого этот индекс повышен.

Она уточнила, что точную индивидуальную норму может определить только врач. По словам Янг, если показатель ИМТ приближается к 30, это говорит о лишнем весе.

Чтобы этот показатель снизить, диетолог рекомендует заниматься спортом, сбалансировано питаться и пить много воды. Врач призвала избегать чипсы, мясные деликатесы, сухие завтраки и другие блюда быстрого приготовления.

Помимо этого, постепенно снизить индекс массы тела может здоровый сон. Янг утверждает, что при постоянном недосыпе человек начинает больше есть и меньше двигаться, что чревато набором веса. Диетолог подытожила, что полноценный сон влияет не только на самочувствие, но и на обмен веществ

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#сон
#врач
#диетолог
#заболевания
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Диетолог Стародубцева назвала мешающие похудеть продукты
Врач Стародубцева рассказала, что мучное и картофель мешают похудению
30 января 2024, 13:21

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Врач-диетолог Лилия Стародубцева назвала продукты, которые мешают похудеть. По мнению специалиста, для эффективной борьбы с лишним весом следует исключить из рациона мучное и картофель.
В разговоре с РИАМО диетолог и нутрициолог отметила, что перед тем, как начинать борьбу с лишними килограммами, важно определить причину их появления. Это может быть связано как с непониманием принципов здорового питания, так и с проблемами со здоровьем. Однако любой человек способен отказаться от вредных продуктов в своём меню и начать избавляться от лишнего веса.

Прежде всего, врач советует убрать из рациона хлебобулочные изделия с высоким содержанием пшеничной муки, картофель и белый шлифованный рис. По её словам, это тяжёлые для переваривания и усвоения продукты. Лишний вес свидетельствует о сложностях в работе желудочно-кишечного тракта и нарушениях желчеоттока. Поэтому диетолог советует также сократить употребление в пищу красного мяса.

Не стоит также употреблять рафинированный сахар и переработанные мясные продукты — колбасу, сосиски и так далее. Добавить же в рацион следует клетчатку и цельные крупы (пшено, гречку). Обязательно необходимо потреблять достаточное количество воды — не менее 30 миллилитров на килограмм веса в сутки, заключила Лилия Стародубцева.

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Невролог Цурина раскрыла причины плохого сна у ребёнка
30 января 2024, 12:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Невролог НИКИ детства Наталия Цурина назвала причины плохого сна ребенка. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила что бессонница у детей может появиться из-за неправильного климата в квартире.

«Необходимо следить за влажностью воздуха и температурой в квартире. Важно, чтобы в детской было не жарко. Идеальная температура для засыпания 22-23 градуса. Если ребёнок особенно чувствителен можно повесить специальные «блэкаут» шторы, которые полностью блокируют попадание света с улицы в комнату. В комнате не должно быть никаких дополнительных шумов. Детям постарше, уже после 3 лет, можно включать звуки природы или, если ребёнок не слишком впечатлительный, спокойные аудиокниги», — отметила завотделения реабилитации НИКИ детства Наталия Цурина.

Также невролог добавила, что на качество сна у детей влияют чрезмерная физическая, умственная или эмоциональная нагрузки. Также нормализовать режим сна у ребенка поможет запрет на использование гаджетов за два часа до отбоя и расслабляющие ванны.

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#сон
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Подмосковные хирурги удалили у женщины опухоль размером с футбольный мяч
30 января 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Опухоль яичников размером более 30 см удалили у 74-летней пациентки врачи гинекологического отделения Дмитровской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Пациентка поступила в тяжёлом состоянии — с острой болью в животе, тошнотой и отдышкой. Обследование показало, что у женщины крупная цистоаденома яичника — опухоль, наполненная жидкостью. Хирурги провели срочную операцию по удалению новообразования», — говорится в сообщении.
Осложнений после хирургического вмешательства не было. Сейчас пациентка проходит послеоперационную реабилитацию.

В министерстве порекомендовали жителям Подмосковья регулярно проходить диспансеризацию и напомнили, что такие осмотры позволяют выявлять различные патологии на ранних сроках, что снижает риск для здоровья и облегчает лечение.

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#здравоохранение
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