Региональное Минэкологии с начала года не выявило птичьего гриппа в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Случаев птичьего гриппа в Московской области с начала года обнаружено не было. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По его словам, сотрудники Минэкологии мониторят ситуацию вокруг птицеводческих хозяйств региона. Цель – своевременное выявление и профилактика распространения высокопатогенного гриппа птиц.
По данным Россельхознадзора, в минувшем году в России зафиксировали 75 вспышек птичьего гриппа, в том числе 58 – среди диких птиц. Птицеводам рекомендовали исключить контакты домашнего поголовья с дикими пернатыми.
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«С начала года провели уже 14 рейдовых мероприятий в окрестностях крупных птицеводческих хозяйств. Обнаружено лишь четыре павших особи голубя. Лабораторный анализ биоматериала не выявил случаев гриппа птиц», – отметил министр.
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Лора Луганская