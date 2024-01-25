Радио1
Главная / Новости / Общество/ Региональное Минэкологии с начала года не выявило птичьего гриппа в Подмосковье

Региональное Минэкологии с начала года не выявило птичьего гриппа в Подмосковье

25 января 2024, 14:17
Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Случаев птичьего гриппа в Московской области с начала года обнаружено не было. Об этом заявил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.
По его словам, сотрудники Минэкологии мониторят ситуацию вокруг птицеводческих хозяйств региона. Цель – своевременное выявление и профилактика распространения высокопатогенного гриппа птиц.
«С начала года провели уже 14 рейдовых мероприятий в окрестностях крупных птицеводческих хозяйств. Обнаружено лишь четыре павших особи голубя. Лабораторный анализ биоматериала не выявил случаев гриппа птиц», – отметил министр.

По данным Россельхознадзора, в минувшем году в России зафиксировали 75 вспышек птичьего гриппа, в том числе 58 – среди диких птиц. Птицеводам рекомендовали исключить контакты домашнего поголовья с дикими пернатыми.

Читайте также:

Заканчивается прием заявок на национальную премию «Россия – страна возможностей»

Подмосковных рыбаков предупредили о штрафах за вылов краснокнижных рыб

Жителей Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе наблюдателей за птицами
#птица
#грипп
#минэкологии мо
#тихон фирсов
#министр
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александр Калтайс заменил депутата Кирилла Жигарева в Мособлдуме
25 января 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Александр Калтайс стал новым депутатом Мособлдумы, сообщается в телеграм-канале регионального парламента. На заседании ему был передали вакантный мандат.
«Кандидатура была выдвинута партией ЛДПР в соответствии с партийным списком. Дополнительные выборы не проводились», – говорится в сообщении.
Неделю назад Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Кирилла Жигарева. Такое решение было принято на основании поступившего от него заявления.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил Калтайса, вручив ему удостоверение и нагрудный знак депутата.

Александр Калтайс родился 11 января 1968 года. Закончил Институт экономики и культуры по направлению «Реклама и связи с общественностью». Прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Является менеджером в области государственного и муниципального управления.

Читайте также:

Игорь Брынцалов поздравил студентов Московской области с праздником

В Подмосковье снова заработает льгота бесплатного проезда для электромобилей

В Московской области 22,5 тысяч детей-сирот проживают в приемных семьях
#мособлдума
#депутат
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Блиновская и ее семья не смогут выплатить долги и объявят о банкротстве
Адвокат: Блиновская и ее семья объявят о банкротстве из-за арестованных активов
25 января 2024, 14:14

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Блогер Елена Блиновская не сможет погасить многомиллионные долги государству, по этой причине она будет вынуждена объявить о банкротстве из-за арестованных судом активов и недвижимости. Об этом ТАСС сообщил адвокат блогера Наталия Сальникова.
Сальникова подчеркнула, что о своем банкротстве также планируют заявить супруг задержанной Алексей Блиновский и ее родители. По словам адвоката, иных выходов кроме банкротства «может не остаться».

Напомним, блогера и автора онлайн-марафонов Елену Блиновскую заключили в СИЗО до 26 апреля. 22 января была установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей».

Ранее в отношении Блиновской было возбуждено уголовное дело по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Блогерша находилась под домашним арестом, однако, стало известно, что королева «Марафонов желаний» его не соблюдала.

Читайте также:

Столичный СК ходатайствует об аресте «Королевы марафонов» Блиновской

Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Блиновской после предъявления обвинений по новой статье грозит 16 лет колонии
#дело
#уголовное дело
#родители
#онлайн
#сизо
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Служу отечеству»: Стрелков отреагировал на приговор суда
25 января 2024, 14:06

Фото: «Радио 1»

25 января Мосгорсуд приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам колонии общего режима по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1» Евгения Парфентьева из зала суда.

Стрелков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете).

«Назначить Гиркину наказание в виде четырех лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.
На вопрос понятен ли ему приговор, фигурант ответил: «Служу отечеству».

Дело в отношении бывшего министра обороны ДНР было возбуждено 18 июля 2023 года. Стрелкова задержали в Москве через три дня.

Основанием для возбуждения дела стали два поста в личном Телеграм-канале Стрелкова от 25 мая. В одной из записей он рассуждает о Крыме, во второй — о денежном довольствии военнослужащих. В материалах уголовного дела также есть комментарии некоего крымчанина, который, как утверждается, при чтении этих постов испытывал возмущение.

Читайте также:

9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире

В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд

Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО

#приговор
#днр
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре начали работу по техобслуживанию газового оборудования в квартирах
25 января 2024, 13:50

Фото: Анастасия Хренкова

С заботой о безопасности. Техобслуживание газового оборудования проводят специалисты «Мособлгаза» в квартирах жителей Шатуры. роб этом сообщил корреспондент.
В многоквартирных домах в городском округе Шатура началась проверка исправности оборудования и техническое состояние газопровода.

«Информирование жителей происходит посредством размещения объявлений на информационных стендах. График проведения обследования внутриквартирного газового оборудования размещён на официальном сайте АО «Мособлгаз», а также администрация городского округа Шатура ежемесячно размещает этот график на своём официальном сайте», — поделилась начальник отдела жилищной политики администрации городского округа Шатура Любовь Жукова.

Стоит отметить, что во время обхода квартир специалисты могут выявить и устранить утечки газа, произвести очистку засорившихся форсунок и замену прокладок.

С 1 января 2024 года в Московской области услугу техобслуживания газового оборудования предоставляет только АО «Мособлгаз» 1 раз в год.

Читайте также:

В Подмосковье заключили 25 тыс договоров на обслуживание газового оборудования квартир

«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию

Для жителей Подмосковья подготовили график техобслуживания газового оборудования
#подмосковье
#шатура
#мособлгаз
#газпром
#администрация
#газоснабжение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе открыл приём передвижной офис МосОблЕИРЦ
25 января 2024, 12:56

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Передвижной офис МосОблЕИРЦ открылся в четверг, 25 января, у дома №25 по улице 1 Мая в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального комплекса Московской области.
«В мобильном офисе жители могут передать показания счётчиков воды и электричества, оплатить ЖКУ по безналичному расчёту, получить справку о задолженности или о её отсутствии, а также копию платёжки и выписку из финансово-лицевого счёта», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в мобильном офисе можно получить консультацию по всем вопросам, касающимся оплаты ЖКУ.

В Балашихе мобильный офис открылся в 10:00 и будет работать до 15:30. Посмотреть график выездов можно на сайте МосОблЕИРЦ.

Читайте также:

Коммунальные системы МО обеспечивают услугами водоснабжения свыше миллиона людей

В Воскресенском округе восстановили работу котельной

Жителям Серпухова вернули около 380 тыс рублей переплаты за ЖКУ
#мособлеирц
#балашиха
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С 1 февраля по 1 апреля пройдет Всероссийская акция проекта «Пластик рулит»
25 января 2024, 12:53

Фото: istock / Julia Klueva

В России состоится первая всероссийская акция проекта «Пластик рулит» по сбору пластика для помощи пострадавшим в Дорожно-транспортных происшествиях. Акция приурочена ко Всемирному дню некоммерческой организаций.
Целью проекта является привлечения общества к экологической культуре и сбору пластикового вторичного сырья, направленное на снижение ущерба экологии от пластиковых отходов. Также мероприятие организованно для привлечения внимания водителей, пешеходов и пассажиров к проблеме аварий и оказание помощи пострадавшим.

«Пластик рулит» заставляет задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также обращает внимание на культуру поведения на дорогах.

Мероприятие проходит 1 февраля по 1 апреля 2024 года.

Читайте также:

9-летний мальчик 2 года прожил один в квартире

В Москве госпитализировали 14-летнюю фигуристку, ударившуюся головой о лёд

Петербурженку, убившую восьмимесячную дочь, отправили в СИЗО

#акция
#пластик
#снижение
#дтп
#экология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные студентки примут участие в программе «Педагогический марафон»
25 января 2024, 12:41

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Две студентки Губернского колледжа посетят марафон для студентов педагогических специальностей. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
«Педагогический марафон» для студентов педагогических специальностей будет проходить на базе Пятигорского центра знаний «Машук».

«Одной из тем, которые участники программы обсудят, являются новые технологии в воспитании. Времена меняются, и методы обучения должны быть адаптированы под современные реалии. Использование инновационных технологий становится неотъемлемой частью педагогического процесса. Участники марафона смогут поделиться своим опытом и предложить свои идеи по эффективному использованию новых технологий в образовании», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что среди 150 победителей отбора участия в программе оказались студентки Губернского колледжа — Анастасия Кондакова и Алена Лопатина.

Читайте также:

Студентам вузов и ссузов Подмосковья предоставят более 20 тыс бюджетных мест

Патриарх Кирилл призвал обучать детей-мигрантов культуре православия

В Подмосковье прошел всероссийский семинар для воспитателей детских садов
#технологии
#марафон
#новые технологии
#подмосковье
#образование
#педагоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных лесах стартовала акция по борьбе с незаконными вырубками
25 января 2024, 12:24

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Масштабная профилактическая акция «Незаконная рубка», направленная на противодействие нелегальной заготовке древесины, стартовала в Московской в четверг, 25 января, она продлится до конца года, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Незаконная вырубка — одно из самых тяжёлых нарушений по причинению ущерба лесному фонду, поэтому лесная охрана уделяет особое внимание профилактике и пресечению таких рубок», — цитируются в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова.

В ходе акции в подмосковных лесах значительно увеличат количество патрулей, особенно в тех местах, откуда поступали сигналы о нарушениях. В патрулировании будут участвовать не только сотрудники областной лесной охраны, но и полицейские, представители муниципальных администраций, а также общественники. Акцию планируют завершить 31 декабря 2024 года.

Читайте также:

Для подмосковных дошкольников проходят мероприятия по экологической грамотности

В жилом секторе Мытищ уже отловили трёх кабанов

Подмосковных рыбаков предупредили о штрафах за вылов краснокнижных рыб
#лес
#экология
#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Деревню Вертячево Раменского округа газифицируют в ближайшие два года
25 января 2024, 12:15

Фото: Ирина Моисеева

В рамках выездной администрации Раменского округа обсудили вопрос газификации в деревне Вертячево. Об этом сообщил корреспондент.
Встреча представителей администрации жителей округа прошла в территориальном управлении «Софьинское».

Основной темой встречи стала газификация.

«Нас интересует, когда в наши дома подведут газ. В администрации нам ответили, что деревня уже вошла в программу газификации. Нам обещали уточнить сроки проведения работ», —отметила жительница деревни Анжелика.

По словам заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко Деревня Вертячево уже включена в программу газификации Московской области.На сегодняшний день происходит уточнение объёмы финансирования на 2024-2026 годы.

Стоит отметить, что после появления точных цифр жители смогут узнать конкретную дату начала газификации в их населённом пункте.

Читайте также:

В Подмосковье заключили 25 тыс договоров на обслуживание газового оборудования квартир

В Подмосковье перевыполнили план газификации по Губернаторской программе

Для жителей Подмосковья подготовили график техобслуживания газового оборудования
#газ
#жители
#газификация
#встреча
#дома
#раменский городской округ
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф