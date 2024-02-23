На Солнце произошла крупнейшая за семь лет вспышка

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На Солнце в ночь на 23 февраля между одним и двумя часами ночи по московскому времени был зарегистрирован крупнейший по силе взрыв в текущем солнечном цикле. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
«От Солнца поступили потоки излучения, достигшие примерно 1 киловатта на квадратный километр, что на 2-3 порядка ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории. Этот солнечный всплеск, классифицированный как X6.3, является самым мощным с 2017 года, когда произошли последние существенные события предыдущего цикла активности», — говорится в сообщении.Эксперты пояснили, что в настоящее время на Солнце наблюдается один из наиболее сильных за последние два солнечных цикла всплесков активности. Это уже третий взрыв высшего класса X за менее чем 24 часа.
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Артем Кузьмин