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На Солнце зафиксированы две мощные вспышки впервые за семь лет

22 февраля 2024, 14:15
Фото: istockphoto/solarseven

Фото: istockphoto/solarseven

Сегодня, 22 февраля, на Солнце зафиксированы две мощнейшие вспышки наивысшего класса Х. Последний раз подобное явление было отмечено в 2017 году.

Учёные отмечают, что это редкость, так как любой всплеск солнечной энергии значительно истощает её запас, и светилу, как правило, требуется значительное время на восстановление активности. Первая вспышка интенсивностью класса X1.8 произошла в 02:07 по московскому времени и продолжалась 22 минуты, сообщает пресс-служба Гелиогеофизического отдела Института прикладной геофизики. Вторая наблюдалась с 09:37 по Москве. Повторная вспышка сопровождалась нарушением коротковолновой радиосвязи.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяют на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, могут провоцировать магнитные бури, которые влияют на здоровье и самочувствие людей.

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#здоровье
#магнитные бури
#служба
#солнце
#рентген
#энергия
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Депутат Лантратова предложила создать программу «Семейный дом»
22 февраля 2024, 14:28

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила создать новую федеральную программу «Семейный дом», предполагающую предоставление многодетным семьям жилых домов в пожизненное безвозмездное пользование.
Она отметила, что такая программа будет направлен на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости в стране в целом.

При этом, она предложила прекращать условия безвозмездного проживания только после смерти обоих многодетных родителей или продлевать, если один из потомков также создал многодетную семью и проживает в доме.

«Прошу рассмотреть возможность реализации федеральной программы «Семейный дом» и представить позицию правительства России по данному вопросу», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

А депутат Василий Пискарев сообщил, что в Госдуме 27 февраля рассмотрят во втором чтении законопроект о запрете размещения рекламы на сайтах иноагентов.

«Сегодня на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции мы поддержали во втором чтении законопроект о введении запретов для иноагентов распространять на своих информационных ресурсах рекламу физических и юридических лиц, а также – рекламировать сами информационные ресурсы иноагентов», – приводит АГН «Москва» сообщение парламентария в его Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявлял, что в России необходим единый государственный образовательный стандарт обучения начинающих предпринимателей.

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#дом
#обращения
#законопроект
#программа
#депутат
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В подмосковной деревне Мисайлово снесли трёхэтажный самострой
22 февраля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Трёхэтажное кирпичное здание, построенное без разрешительной документации, снесли в деревне Мисайлово Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание площадью около 1,4 тыс. квадратных метров было построено в 2015 году. На следующий год постройку признали самовольной и подлежащей сносу. Однако владелец участка в течение нескольких лет игнорировал распоряжение о сносе. В итоге работы по ликвидации здания и расчистке участка от строительного мусора провели власти округа», — отмечается в сообщении.
В ведомстве отметили, что постройки, возведённые без разрешительной документации, строительного надзора и экспертиз могут быть опасны, так как не исключено обрушение конструкций.

Всего на территории Ленинского округа было выявлено 336 самостроев и объектов незавершённого строительства. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 181 такое здание. Работа продолжается.

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#снос
#ленинский городской округ
#мособлархитектура
#самострой
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Для армии России произведены первые морские дроны-камикадзе
22 февраля 2024, 13:47

Фото: istockphoto/zakob337

Для Вооружённых сил РФ произведены первые отечественные дроны-камикадзе с искусственным интеллектом. Их серийное производство планируется начать летом нынешнего года.
Российский надводный беспилотный аппарат назвали «Афалина» в честь одного из видов дельфинов, который считается самым разумным и обучаемым и наиболее близким по развитию к человеку, передаёт телеграм-канал Mash. Длина безэкипажного катера составляет 3,5 метра, он способен нести на себе до 200 килограммов взрывчатых веществ. Или какого-то более мирного груза. Максимальная скорость беспилотника составляет 60 километров в час. Предельная дальность хода — до 500 километров. Управлять им можно будет как с помощью VR-очков и джойстика (FPV), так и с помощью настройки автопилота.

В настоящее время черновой образец дрона уже испытывают на реках и озёрах. Специалисты говорят, что осталось немного «довести до ума» программное обеспечение и подработать две-три детали. Примечательно, что стоимость сложного аппарата составляет всего один миллион рублей. Предполагается, что зоной его применения может стать акватория Чёрного моря.

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#чёрное море
#беспилотник
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Российские военные получили партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
22 февраля 2024, 13:17

Фото: istockphoto/blinow61

В Вооружённые силы РФ осуществлена поставка партии обновлённых боевых машин пехоты БМП-1АМ «Басурманин». В результате модернизации бронетехника улучшила свои боевые возможности и стала значительно подвижнее.
Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Рубцовского машиностроительного завода холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех». На предприятии уточнили, что во время проводимых работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все ключевые детали и агрегаты боевых машин.

После модернизации «Басурмане», как полагается, прошли ходовые испытания и боевую пристрелку. Экипажи каждой БМП произвели не менее 70 выстрелов из 30-миллиметровой пушки, используя разные режимы, и не менее 150 выстрелов из пулемёта.

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#стрельба
#выстрел
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Школьный корпус на 200 мест в Чехове планируют построить с опережением графика
22 февраля 2024, 12:26

Фото: пресс-служба правительства МО

Пристройку к школе №3, рассчитанную на 200 учеников, возводят в городском округе Чехов, работы планируется раньше первоначально установленного срока. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«По плану ввод (нового корпуса в эксплуатацию — прим. ред.) состоится к 1 сентября 2025 года. Но мы со строителями сдвигаем график, чтобы, как минимум, в первом квартале 2025 года у детей была возможность учиться в первую смену», — сказал Собакин.
В настоящее время строительная готовность нового корпуса составляет 1,4%.

Михаил Собакин также сообщил, что на улице Мира началось строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену. Сдать медучреждение в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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#чехов
#школа
#строительство
#андрей воробьёв
#пристройка
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Суд отклонил очередной иск на 10 млн рублей к МТС после «голой вечеринки»
22 февраля 2024, 11:49

Фото: iStock/gorodenkoff

Таганский суд Москвы оставил без рассмотрения иск в отношении МТС, составленный после «голой вечеринки», об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, общественники требовали от компании МТС компенсацию морального вреда размером в 10 миллионов рублей.

Напомним, самая скандальная вечеринка прошлого года состоялась в ночь на 21 декабря в модном столичном клубе MUTABOR. На мероприятии собрались самые яркие звёзды российской эстрады: от Филиппа Киркорова до Лолиты Милявской и Дмитрия Билана. Организатором события выступила популярная блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Резонанс вызвало не само событие, а наряды звёзд, которые быстро разлетелись по интернет-пространству. Строго обозначенный дресс-код к мероприятию гласил — «чем меньше одежды — тем лучше».

После вечеринки общественники неоднократно подавали в суд на саму Ивлееву, клуб, в котором состоялось мероприятие, организаторов, а также всех-всех, кто хоть как-то причастен к «голой вечеринке». Однако, ни один из исков так и не был одобрен столичными судами.

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#суд
#москва
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Общественная палата Подмосковья подписала соглашение с партиями о наблюдении за выборами
22 февраля 2024, 11:48

Фото: МИСК МО

Представители политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — за правду», ЛДПР и «Новые люди» подписали соглашение с Общественной палатой Московской области о взаимодействии для обеспечения наблюдения за голосованием на выборах президента Российской федерации в марте этого года, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций региона.
«Соглашение предусматривает совместные консультации, обсуждение инструментов наблюдения, в том числе и за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Кроме того, мы сможем обмениваться актуальной информацией о ходе избирательного процесса, которая стекается в штабы политических партий и Общественной палаты», — объяснила суть соглашения первый зампред Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева.
Представитель «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что опыт наблюдения за выборами в Подмосковье у партии накапливается с 2018 года, и выразил уверенность, что наблюдатели от всех партий сумеют не допустить каких-либо нарушений.

В участии наблюдателей от ЛДПР заверил собравшихся координатор Московского областного отделения этой партии Александр Калтайс. Он также добавил, что это не первое подписанное соглашение между ЛДПР и Общественной палатой Московской области, что указывает на положительный опыт сотрудничества.

Представитель «Новых людей» Лев Закиров сказал, что для его партии сотрудничество с Общественной палатой Подмосковья имеет особую важность, так как у партии пока нет опыта участия в выборах президента. Он отметил, что совместная работа поможет не только обеспечить легитимность процесса, но и позволит эффективно противостоять попыткам вмешательства извне.

Председатель «Справедливая Россия — за правду» Игорь Чистюхин в свою очередь добавил, что его партия единственная из оппозиционных не выдвинула своего кандидата, так как поддерживает кандидатуру Владимира Путина.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте этого года. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#общественная палата московской области
#партия
#соглашение
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«Отправить в Сибирь на перевоспитание»: Медведев об ожидающих ВСУ в новых регионах
Медведев: проукраинских граждан новых регионов нужно ссылать в лагеря Сибири
22 февраля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев завил, что жителей Новороссии и Донбасса, получивших российские паспорта, но до сих пор ожидают украинскую армию, нужно отправлять на перевоспитание в трудовые лагеря Сибири. Таких людей Медведев назвал «ждунами». Об этом пишет ТАСС.

«Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря», — высказался Медведев.
Политик также отметил, что ожидающих ВСУ в новых регионах немного. Как утверждает зампред СБ РФ, там есть такие люди, которые считают, что будут с теми, кто окажется сильнее в конфликте.

Он подчеркнул, что с такими гражданами нужно работать и убедить их в том, что Новороссия и Донбасс навсегда стали частью Российской Федерации.

Медведев также высказался об угрозе применения ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#рф
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Назван срок завершения благоустройства лесопарка в Чехове
22 февраля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба правительства МО

Благоустройство лесопарковой зоны ведётся в микрорайоне Губернский городского округа Чехов, работы планируется завершить до конца текущего года. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи глава муниципалитета Михаил Собакин, сообщает пресс-служба правительства региона.
«К концу этого года будет завершен один из самых масштабных наших проектов – благоустройство лесопарка в микрорайоне Губернский площадью 52 гектара», — сказал Собакин.
Он уточнил, что в лесопарке будет обустроено четыре с половиной километра пешеходных дорожек, оборудованных уличным освещением, на территории установят детские и спортивные площадки и прочее.

«Это благоустройство коснётся порядка 20 тысяч жителей микрорайона», — отметил глава округа.
Кроме того, в округе приведут в порядок бульвар А.П. Чехова, а также продолжат работы по реконструкции набережной реки Теребенка.

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#благоустройство
#лес
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#андрей воробьёв
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