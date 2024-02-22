На Солнце зафиксированы две мощные вспышки впервые за семь лет

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Сегодня, 22 февраля, на Солнце зафиксированы две мощнейшие вспышки наивысшего класса Х. Последний раз подобное явление было отмечено в 2017 году.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения подразделяют на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве мощность возрастает в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигнув Земли, могут провоцировать магнитные бури, которые влияют на здоровье и самочувствие людей.
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Александр Бойцов