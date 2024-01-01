В Новый год зафиксировали крупнейшую с 2017 года вспышку на Солнце

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В новогоднюю ночь почти в одно время с боем курантов произошла крупнейшая с 2017 года вспышка на Солнце.
О рекорде сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В мировых каталогах (они ведутся по лондонскому времени) вспышку отнесли к 2023 году. Но в большей части России её зафиксировали уже в 2024 году.
Взрыв случился на определенной области. В короне звезды из-за движения солнечных пятен произошло накопление магнитной и электрической энергии.
Если догадки окажутся верными, то серия взрывов может продолжиться. Земляне смогут увидеть их в первые дни января.
Вспышку могут назвать «событием исключительной силы». По мощности в нынешнем солнечном цикле бьёт прошлые рекорды вдвое.
По предварительной информации, ей присвоен балл X5.0 (прошлый рекорд, который зафиксировали 14 декабря 2023 года, был X2.8).
По данным учёных, влияние данного явления на нашу планету исключено: оно произошло на большом удалении от линии Солнце-Земля.
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В мировых каталогах (они ведутся по лондонскому времени) вспышку отнесли к 2023 году. Но в большей части России её зафиксировали уже в 2024 году.
«Эта область еще вчера находилась на обратной стороне Солнца, и только сегодня появилась в поле зрения Земли. По этой причине столь мощный взрыв стал абсолютно неожиданным, так как наблюдать происходящие здесь процессы ранее было невозможно»,-сообщают в лаборатории.Возможно, что до выхода на видимую сторону уже произошло несколько крупных взрывов на обратной стороне. Они могли остаться скрытыми от земных приборов.
Если догадки окажутся верными, то серия взрывов может продолжиться. Земляне смогут увидеть их в первые дни января.
Вспышку могут назвать «событием исключительной силы». По мощности в нынешнем солнечном цикле бьёт прошлые рекорды вдвое.
По предварительной информации, ей присвоен балл X5.0 (прошлый рекорд, который зафиксировали 14 декабря 2023 года, был X2.8).
По данным учёных, влияние данного явления на нашу планету исключено: оно произошло на большом удалении от линии Солнце-Земля.
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Мария Фирсова