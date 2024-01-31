На соцконтракты в Подмосковье выделили 210 млн рублей

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В Московской области на социальные контракты выделено более 210 млн рублей. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В этом году выплаты по соцконтракту проиндексированы. Так, размер выплаты для поиска работы составляет около 20 тыс рублей ежемесячно. Чаще всего жители оформляют социальный контракт на открытие личного дела. Всего в региональном бюджете на соцконтаркты в этом году предусмотрено более 210 млн рублей», – уточнила Болатаева.Как рассказали в Минсоцразвития Московской области, максимальный размер выплаты по социальному контракту на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности до 350 тыс рублей.
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Лора Луганская